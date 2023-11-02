Российские СМИ сообщают о гибели Виталия Козловского: реакция артиста

Летом артист Виталий Козловский вступил в ряды украинской армии. Он уже долгое время находится на передовой. И даже часто в соцсетях делится с подписчиками реалиями из жизни военных.

Так, недавно он показал, в каких условиях живет с собратьями. Но на днях российские пропагандисты начали публиковать информацию о гибели певца. Ответ от исполнителя не заставил себя долго ждать.

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Виталий Козловский опроверг заявления россиян о его гибели

Наши конченые соседи меня уже успели похоронить. Но я жив, со мной все хорошо и благодарен всем, кто волновался,

– поделился певец.

К тому же артист подчеркнул, что сейчас такое время, когда информацию нужно очень тщательно проверять. Особенно при просмотре контента из неофициальных источников.

"Если враги манипулируют смертями живых и в ход идут такие дешевые методы – значит, наверное, дела у них очень плохие", – добавил Виталий.

В то же время, он подчеркнул, что сейчас украинцам очень важно поддерживать военных морально и продолжать донатить.



Виталий Козловский отреагировал на заявления россиян о его смерти / Скриншот с инстаграмм-сторис

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