Российские СМИ сообщают о гибели Виталия Козловского: реакция артиста
Источник:Виталий Козловский
Летом артист Виталий Козловский вступил в ряды украинской армии. Он уже долгое время находится на передовой. И даже часто в соцсетях делится с подписчиками реалиями из жизни военных.
Так, недавно он показал, в каких условиях живет с собратьями. Но на днях российские пропагандисты начали публиковать информацию о гибели певца. Ответ от исполнителя не заставил себя долго ждать.
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Виталий Козловский опроверг заявления россиян о его гибели
Наши конченые соседи меня уже успели похоронить. Но я жив, со мной все хорошо и благодарен всем, кто волновался,
– поделился певец.
К тому же артист подчеркнул, что сейчас такое время, когда информацию нужно очень тщательно проверять. Особенно при просмотре контента из неофициальных источников.
"Если враги манипулируют смертями живых и в ход идут такие дешевые методы – значит, наверное, дела у них очень плохие", – добавил Виталий.
В то же время, он подчеркнул, что сейчас украинцам очень важно поддерживать военных морально и продолжать донатить.
Виталий Козловский отреагировал на заявления россиян о его смерти / Скриншот с инстаграмм-сторис
Виталий Козловский в ВСУ: что известно
- В начале лета певцу вручили повестку. Демонстрируя свою преданность государственной службе, он прошел обучение и впоследствии вступил в бригаду наступательной гвардии "Рубеж".
- В конце июля артист торжественно принял военную присягу. Через несколько недель он отправился на передовую. В сентябре Козловского посвятили в артиллеристы.
- В то же время в октябре стало известно, что Виталий больше не будет служить в Нацгвардии. По распоряжению командования он перевелся в другое подразделение.
- Отметим, что пиар-директор исполнителя отметила, что Козловский будет оставаться военным до окончания войны.