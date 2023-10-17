Больше не в Нацгвардии, – Виталий Козловский рассказал о начале нового этапа на службе
Источник:Виталий Козловский
Летом украинский певец Виталий Козловский получил повестку и впоследствии пошел на службу в ряды ВСУ. Исполнитель вступил в бригаду "Рубеж" Гвардии наступления.
Он часто делился с подписчиками реалиями из жизни военных. В частности, показывал в каких условиях сейчас живет. Но на днях Виталий заинтриговал публику заявлением о новом этапе в его жизни. Как оказалось, Козловский больше не служит в Нацгвардии.
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Виталий Козловский больше не служит в Нацгвардии
Артист опубликовал инстаграмм-сторис, где показал свою военную форму и отметил, что больше не служит в Нацгвардии. В то же время, он решил не раскрывать все подробности сразу. Певец написал, что детали расскажет позже.
Больше не в Нацгвардии! Очередной этап начат. Подробности позже,
– отметил исполнитель.
Виталий Козловский больше не в Нацгвардии / Скриншот с инстаграмм-сторис
Служба Виталия Козловского в армии: что известно
- В начале лета артист получил повестку. Затем он успешно прошел военно-больничную комиссию и готовился к призыву в воинскую часть.
- Через некоторое время певец официально вступил в бригаду наступательной гвардии "Рубеж", чем закрепил свой статус военнослужащего. Взвод, в состав которого он входил, насчитывает 14 человек из разных регионов Украины.
- 20 июля артист принял военную присягу. Через две недели он отправлялся к линии фронта, а уже в сентябре Козловский прошел посвящение в артиллеристы.