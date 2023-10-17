Он часто делился с подписчиками реалиями из жизни военных. В частности, показывал в каких условиях сейчас живет. Но на днях Виталий заинтриговал публику заявлением о новом этапе в его жизни. Как оказалось, Козловский больше не служит в Нацгвардии.

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Виталий Козловский больше не служит в Нацгвардии

Артист опубликовал инстаграмм-сторис, где показал свою военную форму и отметил, что больше не служит в Нацгвардии. В то же время, он решил не раскрывать все подробности сразу. Певец написал, что детали расскажет позже.

Больше не в Нацгвардии! Очередной этап начат. Подробности позже,

– отметил исполнитель.



Виталий Козловский больше не в Нацгвардии / Скриншот с инстаграмм-сторис

Служба Виталия Козловского в армии: что известно