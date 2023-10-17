Він часто ділився з підписниками реаліями з життя військових. Зокрема, показував у яких умовах зараз живе. Втім, днями Віталій заінтригував публіку заявою про новий етап у його житті. Як виявилося, Козловський більше не служить в Нацгвардії.

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Віталій Козловський більше не служить в Нацгвардії

Артист опублікував інстаграм-сторіс, де показав свою військову форму та зазначив, що більше не служить в Нацгвардії. Водночас він вирішив не розкривати всі подробиці одразу. Співак написав, що деталі розповість пізніше.

Більше не в Нацгвардії! Черговий етап розпочато. Подробиці згодом,

– зазначив виконавець.



Віталій Козловський більше не в Нацгвардії / Скриншот з інстаграм-сторіс

Служба Віталія Козловського у війську: що відомо