Він часто ділився з підписниками реаліями з життя військових. Зокрема, показував у яких умовах зараз живе. Втім, днями Віталій заінтригував публіку заявою про новий етап у його житті. Як виявилося, Козловський більше не служить в Нацгвардії.
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Віталій Козловський більше не служить в Нацгвардії
Артист опублікував інстаграм-сторіс, де показав свою військову форму та зазначив, що більше не служить в Нацгвардії. Водночас він вирішив не розкривати всі подробиці одразу. Співак написав, що деталі розповість пізніше.
Більше не в Нацгвардії! Черговий етап розпочато. Подробиці згодом,
– зазначив виконавець.
Віталій Козловський більше не в Нацгвардії / Скриншот з інстаграм-сторіс
Служба Віталія Козловського у війську: що відомо
- На початку літа артист отримав повістку. Потім він успішно пройшов військово-лікарняну комісію та готувався до призову у військову частину.
- Через деякий час співак офіційно вступив до бригади наступальної гвардії "Рубіж", чим закріпив свій статус військовослужбовця. Зазначимо, що взвод, до складу якого він входив, налічує 14 осіб із різних регіонів України.
- 20 липня артист склав військову присягу. Через два тижні він вирушав до лінії фронту, а вже у вересні Козловський пройшов посвяту в артилеристи.