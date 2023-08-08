С отросшей бородой в блиндаже: Виталий Козловский поделился новыми фото с фронта

8 августа 2023, 20:15
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Виталий Козловский

Украинский певец Виталий Козловский, который недавно вступил в ряды ВСУ, вышел на связь с фанами. Он опубликовал новые фотографии со службы. Даже на фронте артист не теряет чувство юмора и пошутил в своих инстаграм-сторис о райдере на передовой.

Певец, который недавно показал кадры с автомобиля, где заднее сиденье завалено рюкзаками и автоматами, поделился новым селфи в блиндаже.

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Новые фото Виталия Козловского со службы

Исполнитель выставил фотографии с боевых позиций и показал, как прячется в блиндаже вместе с собратьями. На фото видно, что военные обустроили под землей укрытие с помощью брезента и древесины.

Все по райдеру,
– иронично отметил Козловский.


Виталий Козловский в блиндаже / Скриншот с инстаграмма

Учитывая новое фото, можно сделать вывод, что у артиста отросла борода, которую он вместе с собратьями недавно сбрил.


Виталий Козловский на фронте / Скриншот с инстаграмм-сторис

Что известно о службе Козловского в ВСУ: главное

  • В начале лета артист получил мобилизационную повестку. Затем прошел комиссию и готовился к вызову в воинскую часть.
  • Впоследствии певец вступил в бригаду "Рубеж" Гвардии наступления. Так он официально стал военным. Вместе с Виталием во взводе 14 человек из разных уголков Украины.
  • Артист публиковал фото и видео с подготовки на полигоне, показывал условия, в которых жил, рассказывал о график учений и свои впечатления. Он не скрывал физическую и моральную усталости. И уже 15 июля сообщил, что завершил боевую подготовку.
  • Позже Виталий Козловский принял военную присягу.

Автор: Софія Хомишин