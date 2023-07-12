Козловский время от времени делится на соцсети кадрами с учений. Теперь 38-летний артист показал в Инстаграм-Сторис свой "полевой" дом.
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Музыкант опубликовал короткий ролик, на котором можно увидеть, в каких условиях он живет. В частности, Козловский сидел в большую палатку с кроватями и устланным поддонами полом.
Виталий Козловский на учениях / Скриншот по его инстаграм-сторис
Интересно, что в палаточном лагере вместе с военными живет много котиков, создающих чувство уюта даже в полевых условиях. Так, на кадрах можно увидеть троих "боевых" котят, окруживших Козловского.
Котики в палатке мобилизованного Козловского / Скриншот с его инстаграмм-сторис
Где сейчас Виталий Козловский: главное
- 13 июня Козловский сообщил, что получил повестку. Через неделю после мобилизации он появился в форме и с оружием.
- С тех пор артист официально стал военным и вступил в бригаду Национальной гвардии Украины "Рубеж", которая принадлежит Гвардии наступления.
- Пока артист-нацгвардиец находится на учениях, поэтому показывает фанам кадры из полигона. Он изучает боевое оружие, учится стрельбе, копает и маскирует окопы, овладевает первой медицинской помощью.
- Козловский до сих пор проходит военную подготовку. Прошло уже две недели боевой подготовки. Ранее Виталий рассказал поклонникам о первых ощущениях и трудности в службе.