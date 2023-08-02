Еще 20 июля артист официально принял военную присягу. Козловский тогда показал видео церемонии перед разделом на фронт.
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Теперь Виталий опубликовал в инстаграмме две фотографии, на которых он сидит в военной форме в авто, заднее сиденье которого завалено рюкзаками и автоматами. Похоже, артист передислоцировался на передовую.
Козловский также обратился к украинцам и поблагодарил их.
"Спасибо всем людям, кто без устали поддерживает и помогает нашим воинам", – написал он.
Виталий Козловский показал фото с авто / Фото с его инстаграммы
Поклонники пожелали Виталию Козловскому успеха и возвращения домой:
- "Сынок, молюсь за тебя, родной!"
- "Всего лучшего вам, Виталий, берегите себя".
- "Вернись живым и целым!"
- "Береги себя, родной! Пусть Господь всегда держит руку над тобой!"
- "Пусть Господь оберегает тебя ежесекундно! Горжусь! Очень жду возвращения!"
- "Спасибо Вам, Виталий, за вашу "работу".
- "Тебе следует быть военным. Береги тебя Бог!"
Напомним, что в начале лета артиста мобилизовали в ВСУ. Виталий Козловский стал новобранцем Гвардии наступления в бригаде Рубеж, вместе с ним во взводе 14 человек из разных уголков Украины.
Певец ранее публиковал фото и видео с полигона, показывал условия, в которых жил, и рассказывал о график учений и свои впечатления. А уже 15 июля артист сообщил, что завершил боевую подготовку. На днях он принял присягу, поэтому официально стал военным.