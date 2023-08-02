Еще 20 июля артист официально принял военную присягу. Козловский тогда показал видео церемонии перед разделом на фронт.

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Теперь Виталий опубликовал в инстаграмме две фотографии, на которых он сидит в военной форме в авто, заднее сиденье которого завалено рюкзаками и автоматами. Похоже, артист передислоцировался на передовую.

Козловский также обратился к украинцам и поблагодарил их.

"Спасибо всем людям, кто без устали поддерживает и помогает нашим воинам", – написал он.



Виталий Козловский показал фото с авто / Фото с его инстаграммы

Поклонники пожелали Виталию Козловскому успеха и возвращения домой:

"Сынок, молюсь за тебя, родной!"

"Всего лучшего вам, Виталий, берегите себя".

"Вернись живым и целым!"

"Береги себя, родной! Пусть Господь всегда держит руку над тобой!"

"Пусть Господь оберегает тебя ежесекундно! Горжусь! Очень жду возвращения!"

"Спасибо Вам, Виталий, за вашу "работу".

"Тебе следует быть военным. Береги тебя Бог!"

Напомним, что в начале лета артиста мобилизовали в ВСУ. Виталий Козловский стал новобранцем Гвардии наступления в бригаде Рубеж, вместе с ним во взводе 14 человек из разных уголков Украины.

Певец ранее публиковал фото и видео с полигона, показывал условия, в которых жил, и рассказывал о график учений и свои впечатления. А уже 15 июля артист сообщил, что завершил боевую подготовку. На днях он принял присягу, поэтому официально стал военным.