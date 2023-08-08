Выяснилось, что она думает о новых отношениях. Более того, Эсхакзай отметила, что человек, с которым он хотел бы построить отношения, вероятно, сейчас занят войной.

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Рамина рассказала о будущих отношениях

Она подчеркнула, что ей важно, чтобы человек, с которым он будет строить отношения, боролся за победу и принимал участие в освобождении Украины. При условии, что мужчина будет украинцем.

Потенциально тот, с кем я могу познакомиться наверняка сейчас занят войной. Он либо управляет процессом, либо непосредственно участвует в боевых действиях. Я думаю, что этим людям сейчас просто не до мне и до отношений. Вот когда закончится война, тогда уже надо будет с кем-нибудь пообщаться, подумать о любви,

– отметила журналистка.

"Для меня это принципиальная позиция. Я не представляю возле себя человека, который не участвовал в войне. Он должен был воевать, или должен делать очень весомый материальный вклад", — добавила Рамина.

Кроме этого, блоггер поделилась, что готова к отношениям с человеком, у которого есть дети или с тем, кто разведен. По ее словам, это не проблема.

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Напомним, весной Рамина Эсхакзай порвала с юристом Евгеном Прониным, с которым встречалась 5 лет. Он сделал предложение девушке в мае 2021 года, но до свадьбы так и не дошло. 31-летняя блоггер отказалась объявлять причину разрыва. Они с Евгением якобы разошлись не из-за измен, а как взрослые сознательные люди.