Жена Виктора Павлика рассекретила его настоящую фамилию: как он записан в паспорте

Популярного украинского певца все знают, как Виктора Павлика. Однако на самом деле в паспорте он записан с несколько иной фамилией. Интересно и то, что его сыновья тоже записаны по-разному.

Такие интересные детали раскрыла его жена Екатерина Репьяхова. Раньше она рассказывала, кто в их семье больше зарабатывает.

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Жена Виктора Павлика часто показывает семейную жизнь и делится интересной информацией. На этот раз она рассказала, какая на самом деле фамилия ее мужа.

Екатерина подчеркнула, что в документ ее муж записан по-разному. Но в паспорте он – Виктор Павлык. В то же время, сценический псевдоним артиста – Павлик.

Жена звезды также рассказала интересную деталь. Оказалось, что их маленький сын Александр записан в паспорте как Павлик. А старший сын артиста от первого брака – Михаил – записанный по фамилии Павлык.



Жена Павлика рассказала детали о его фамилии / Скриншот с ее страниц

Что известно о личной жизни Виктора Павлика