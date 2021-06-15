Виктор Павлик и Екатерина Репьяхова ночью 15 июня познакомились с долгожданным сыном Михаилом. Роды избранницы музыканта состоялись в одном из частных роддомов Киева.

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После рождения малыша Репьяхова очень истощена, однако безгранично счастлива. Звездная мамочка наслаждается каждым мгновением, которое проводит с Михасиком. Поклонники узнали о его рождении от Виктора, ведь Екатерина не публиковала никаких фото и видео.

У Виктора это не первый ребенок, поэтому поклонникам было интересно, как на рождение малыша отреагируют дети от его предыдущих браков.

Реакция Александра Павлика

Самый старший сын артиста – Александр в инстаграм-сториз распространил фотографию, которой поделился его отец. Парень находится в хороших отношениях с Екатериной Репьяховой, поэтому поздравил ее и папу с радостным событием.

"Мой младший брат Михаил. Добро пожаловать к нам!", – подписал фото Александр и дополнил текст смайликом с сердечком.



Реакция Александра Павлика на рождение брата / Скриншот инстаграм-сториз Александра

Отметим, Александру сейчас 37 лет. Он женат, имеет сына Давида. Разница в возрасте его отца и Екатерины Репьяховой – 28 лет. Однако Александр никогда не был против брака папы с Катей. Они дружат, хорошо общаются, поэтому сейчас парень только рад, что отец счастлив со своей молодой женой и общим сыном.