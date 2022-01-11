В своих инстаграм-сторис Екатерина разместила милое поздравление, где отметила, что вместе с 6-месячным сыном поздравляет ее. Публичное поздравление радушно восприняла сама именинница, которая перепостила сторис в свой инстаграм со словами "Люблю вас".
К слову Единственная дочь Виктора Павлика празднует день рождения: как выглядит девушка
"Сегодня у Виктора Франковича единственной дочечки день рождения! Крис, мы тебя поздравляем. Катя и твой братик Миша", – написала Репяхова в сети и оставила совместное фото Виктора и Кристины.
Дочь Виктора Павлика празднует 35-летие / Фото из инстаграм-сторис Репяховой
Семейные связи Виктора Павлика
Известно, что Кристина Викторовна Павлик родилась в 1987 году в браке музыканта с его второй женой Светланой, которая была родом из Узбекистана. Вместе родители девушки прожили восемь лет, после чего развелись. Однако мужчина до сих пор поддерживает теплые отношения с дочкой и, похоже, уже давно познакомил и подружил ее со своей теперешней женой Екатериной.
Кристина Павлик праздновала 35-летие / Фото из инстаграма женщины
- Добавим, что кроме Кристины у Виктора также есть сын Александр, который родился в 1984 году в первом браке с Лидией.
- После второго брака Виктор соединил жизнь с Ларисой Созаевой, которая до сих пор судится с экс-мужем за жилье. С ней он прожил 25 лет. В их браке родился сын Павел, однако в 2020 году он умер из-за онкологического заболевания. Парню был 21 год.
- Сейчас Павлик находится в браке с его бывшим менеджером Екатериной Репяховой которая в 2021 году родила ему сына Михаила.