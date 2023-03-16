Такие интересные детали раскрыла его жена Екатерина Репьяхова. Раньше она рассказывала, кто в их семье больше зарабатывает.
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Жена Виктора Павлика часто показывает семейную жизнь и делится интересной информацией. На этот раз она рассказала, какая на самом деле фамилия ее мужа.
Екатерина подчеркнула, что в документ ее муж записан по-разному. Но в паспорте он – Виктор Павлык. В то же время, сценический псевдоним артиста – Павлик.
Жена звезды также рассказала интересную деталь. Оказалось, что их маленький сын Александр записан в паспорте как Павлик. А старший сын артиста от первого брака – Михаил – записанный по фамилии Павлык.
Жена Павлика рассказала детали о его фамилии / Скриншот с ее страниц
Что известно о личной жизни Виктора Павлика
- Виктор Павлик в 18 лет женился на Лидии. От женщины родился сын Александр, с которым Павлик тоже старается поддерживать связь.
- Второй брак Виктора Павлика был со Светланой из Узбекистана. Вместе они прожили восемь лет, после чего развелись. У них родилась только одна дочь Кристина, которая уже подарила артист внука.
- Третий брак у Виктора был с танцовщицей Ларисой Созаевой, родившей ему сына Павла (брак длился 25 лет). В 2018 году парню диагностировали онкологическое заболевание, с которым он боролся 2 года. в 2020-м Павел умер.
- За несколько месяцев до трагического события Павлик женился в четвертый раз на молодой концертной директор Екатерине Репьяховой. В июне 2021 родила сына Михаила.
- Известно, что у Екатерины отличные отношения с старшими детьми Павлика – Александром и Кристиной. В последний раз они все виделись 10 января в день рождения Кристины.