Редкие фото у отца и дочери с внуком появились в инстаграмме Павлика 16 октября. Накануне он давал концерт в городке Новояворовск во Львовской области. Где именно проживает единственная дочь артиста – неизвестно.

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На снимках Виктор Павлик счастливо усмехается с 35-летней Кристиной, а на другом фото – с внуком.

"Навестил дочь и внука!" – лаконично подписал фото артист.



Виктор Павлик с дочерью Кристиной / Фото из инстаграммы исполнителя



Виктор Павлик с внуком / Фото из инстаграммы исполнителя

Таким же фото поделилась в своих инстаграм-сторис и Кристина, правда, написала: "Заселфиться с папой раз в 100 лет – исполнено". Пользователи в соцсетях отметили, что дочь с отцом невероятно похожи, а некоторые подметили, что Кристина старше его молодой жены. Виктор это не стал даже возражать и сказал, что да, старше на 7 лет.

Личная жизнь Виктора Павлика

Отметим, что Кристина Павлик (Василец после бракосочетания) родилась в 1987 году в браке музыканта с его второй женой Светланой, которая родом из Узбекистана. Вместе родители девушки прожили восемь лет, после чего развелись. После рождения девочки Виктор постоянно работал сначала в Тернополе, изредка приезжая на выходные в семью. После развода он отправился на работу в Турцию.

В то время у Виктора это был второй брак на счету. До этого он был женат на Лидии, ему на момент брака было всего 18 лет. От женщины родился сын Александр, с которым Павлик тоже старается поддерживать связь. Третий брак у Виктора был с танцовщицей Ларисой Созаевой, родившей ему сына Павла (брак длился 25 лет). В 2018 году парню диагностировали онкологическое заболевание, с которым он боролся 2 года – в 2020 Павел умер.

За несколько месяцев до трагического события Павлик женился в четвертый раз на молодом концертном директоре Екатерине Репьяховой. В январе 2021 года она сообщила о своей беременности, а в июне родила сына Михаила. У Екатерины отличные отношения с старшими детьми Павлика – Александром и Кристиной. В последний раз они виделись 10 января в день рождения Кристины.



Екатерина Репьяхова поздравляла Кристину Павлик с праздником / Фото из инстаграм-сторис Кати