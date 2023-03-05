Репьяхова рассказала, что в 2022 году открыла свой онлайн-магазин детской одежды. Однако, по ее словам, именно Виктор Павлик полностью обеспечивает семью. Об этом она написала в Instagram-Stories.

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Екатерина ответила всем хейтерам, которые достают ее по поводу заработка мужа.

Муж зарабатывает больше меня, даже не в два раза. И обеспечивает семью полностью. И детям своим помогает, и ВСУ, и простым людям, которые ему пишут в личные сообщения. Конечно, моя цель, зарабатывать не меньше его, но пока так,

– заявила Репьяхова.



Екатерина Репьяхова рассказала о финансах в семье / Фото с ее инстаграм-сторис

Кроме того, она добавила, что мужчину везде уважают, и если возникают какие-то вопросы в жизни, которые за деньги не решишь, он все разгребает. "Извиняюсь за это кичливость, но достали эти хейтеры. И откуда они вылезли", — написала Репьяхова.



Екатерина Репьяхова рассказала о Викторе Павлике / Фото с ее инстаграм-сторис

Ранее Екатерина Репьяхова рассказывала о прошлых отношениях, когда она встречалась с бедным студентом, которого кормила и даже платила в транспорте "Когда-то я заслуживала бедного студента, но времена меняются, меняюсь и я", - заявила блоггерша, когда ее спросили, влюбилась ли бы она в мужчину, будь он не звездой.