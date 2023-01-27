Во время беременности Екатерина Репяхова перевезла маму из Днепра в Киев. Сейчас женщина живет поблизости и регулярно помогает дочери с сыном. Она часто приходит в их с Павликом дом и ездит с ними в семейные путешествия. Хотя раньше не принимала певца.

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Теща Павлика была против его отношений с дочерью

Мама блогерши не хотела, чтобы ее дочь встречалась с вдвое старшим мужчиной, даже если это кумир ее детства Виктор Павлик. Она не верила в их любовь, пока не познакомилась с артистом.

Сначала была против, как любая мама. Но увидела, какие отношения, как они относятся друг к другу, познакомилась с Виктором Франковичем. Увидела, что мой ребенок счастлив, и решила, что это превыше всего. Я думаю, любая мама хочет, чтобы ее ребенок был счастлив,

– высказалась мама блогерши.

Кроме того, у Кати Репяховой поинтересовались, никогда ли ее не смущал вопрос возраста с мужем. "Никогда не смущало. Не замечаем разницу", – ответила девушка.

Виктор Павлик с женой Катей / Фото с ее инстаграм-сторис

Напомним, Репяхова рассказывала о прошлых отношениях. До Павлика она встречалась с бедным студентом, которого кормила и даже платила в транспорте "Когда-то я заслуживала бедного студента, но времена меняются, меняюсь и я", – заявила блогерша, когда ее спросили, влюбилась ли бы она в мужа, будь он не звездой, а водителем.