Валерий Харчишин эксклюзивно рассказал, как группа "Друга ріка" собирает деньги для ВСУ

Украинская группа "Друга ріка" вернулась в Украину после небольшого тура по городам Европы. Во время таких концертов исполнители смогли собрать немало средств на нужды ВСУ.

Об этом 24 каналу рассказал лидер группы "Друга ріка" Валерий Харчишин. Он также отметил, что следующая часть тура украинская – это концерты в Виннице, Тернополе и Львове. После украинских городов едут в Европу: Париж, Ницца, Вильнюс, Вроцлав.

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Сначала мы собирали на своих концертах средства пострадавшим от этой войны. Мы держали контакты с местными фондами, этим занимались организаторы,

– объясняет фронтмен "Другой ріки".

Мы брали деньги только на персональные расходы – на оплату техников, персонала, звука и сцены. Мы не отдавали определенный процент на ВСУ – все, что мы зарабатывали, передавали этим фондам, говорит Харчишин.

Группа "Друга Ріка" отправилась в благотворительный концертный тур "Кто, если не мы?". Первая часть европейских концертов уже прошла. Удалось собрать около 2 миллионов гривен в поддержку Украины.

По его словам, к сожалению, не все европейцы готовы покупать амуницию, они скорее направят средства в госпиталь, где уже есть пострадавшие.

На этот раз мы едем в тур и будем забирать средства с собой, чтобы передать их на нужды батальона, о котором мы заботимся,

– говорит Валерий Харчишин.

Этот батальон, к сожалению, понес значительные потери и мы точно знаем, каковы их потребности, поэтому будем обеспечивать, объясняет вокалист.

Украинские исполнители выступают за границей в поддержку ВСУ

В Берлине прошел грандиозный телемарафон Save Ukraine – #StopWar. Там выступили и украинские артисты: Тина Кароль, Монатик, Jerry Heil, Alyona Alyona, MELOVIN, Kalush Orchestra, "Океан Эльзы", Юлия Санина, Макс Барских и другие. Ведущими мероприятия стали Маша Ефросинина и Тимур Мирошниченко. Через телемост из Киева к концерту присоединилась группа "Антитела". Музыканты спели в прямом эфире с железнодорожного вокзала Киева.

Оля Полякова отправилась в благотворительный тур в США. На концертах она выступает в патриотическом желто-голубом платье.

Группа Go_A, которая стала известна на весь мир после Евровидения-2021, поедет на масштабный британский фестиваль Glastonbury-2022.

Анна Тринчер в мае ездила на Кипр, где выступила для детей-переселенцев из Украины. Артистка отметила, что во время войны будет уезжать из страны только на благотворительные концерты.

Группа "Друга ріка" собрала почти 2 миллиона гривен для Украины: смотрите видео