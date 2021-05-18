18-летнюю Дестини ставили на первую строчку в таблице конкурсантов Евровидения-2021, впоследствии она оказалась на третьей. Однако исполнительница бесспорно является сильной конкуренткой.
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Мальта на Евровидении-2021
Представительницу на Евровидении-2021 от Мальты выбрали в финале вокального шоу "Х-фактор". Именно певица Дестини Чукуньере по результатам зрительского голосования и решению экспертов одержала победу в вокальном шоу.
На главной сцене Европы артистка выступила с песней Je Me Casse.
Евровидение-2021 первый полуфинал – смотрите видео: Destiny – Je Me Casse
Представительница Мальты в первом полуфинале Евровидения-2021 была единственной конкурсанткой, которая вошла в число лидеров в букмекерских прогнозах.
Швейцария и Исландия, которым также прочат первые места на нынешнем Евровидении, выступят в прямом эфире уже 20 мая. А вот вокалистов от Франции и Италии услышим уже в финале, 22 мая, поскольку эти страны являются основателями конкурса и не выступают в полуфиналах.