Этно-фолк группа Go_A устроила рейв-вечеринку на сцене Евровидения-2021, зарядив иностранную публику своей бешеной энергией. Поэтому не удивительно, что жюри и зрители поддержали коллектив и дали музыкантам пропуск в финал международного музыкального конкурса.

К теме Украинская группа Go_A попал в финал Евровидения-2021

Мы в финале Евровидения-2021. Спасибо за безумную поддержку и веру в нас,

– написал Go_A.

Лаконичное обращение они дополнили эмоциональным видео с реакцией на результаты голосования. Дело в том, что ведущие Евровидения-2021 объявляли финалистов в произвольном порядке. Украинским фанам пришлось понервничать больше всех, ведь группа Go_A заняла последнюю строчку среди десяти финалистов.

Стоит знать Кто прошел в финал конкурса Евровидение-2021

Во время онлайн-трансляции Сергей Притула, который комментировал первый полуфинал Евровидения-2021, не сдержался и бурно отреагировал на интригу, которую держали его голландские коллеги: "Больше так не делайте! Нам и так, извините, нелегко каждый день. Фух".