Зрители финала Национального отбора на Евровидение-2023 наблюдали за результатами конкурса, затаив дыхание. В конце песенного конкурса наконец-то стали известны результаты, сообщает 24 канал.
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Результаты голосования Национального отбора 2023
Кто стал победителем Нацотбора-2023 – результаты голосования:
Как проголосовало жюри
Moisei – 1 балл
Tember Blanche – 2 балла
Angelina – 3 балла
2TONE – 4 балла
OY Sound System – 5 баллов
FIINKA – 6 баллов
DEMCHUK – 7 баллов
Jerry Heil – 8 баллов
TVORCHI – 9 баллов
КРУТЬ – 10 баллов
Как проголосовали зрители
Angelina – 1 балл
OY Sound System – 2 балла
Tember Blanche – 3 балла
DEMCHUK – 4 балла
2TONE – 5 баллов
Moisei – 6 баллов
FIINKA – 7 баллов
КРУТЬ – 8 баллов
Jerry Heil – 9 баллов
TVORCHI – 10 баллов
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Общее количество баллов
Angelina – 4 балла
Tember Blanche – 5 баллов
OY Sound System – 7 баллов
Moisei – 7 баллов
2TONE – 9 баллов
DEMCHUK – 11 баллов
FIINKA – 13 баллов
Jerry Heil – 17 баллов
КРУТЬ – 18 баллов
TVORCHI – 19 баллов
Результаты голосования Национального отбора Евровидения-2023 / Скриншот с видео