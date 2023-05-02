В 2022 году Украина принимала участие в музыкальном конкурсе Евровидения, несмотря на начало полномасштабного вторжения. Тогда представителем была группа Kalush Orchestra с песней о маме Stefania, пишет 24 Канал.

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Почему Украина будет выступать в финале

Коллектив одержал победу, хотя споры о том, что стало причиной, шли в сети не одну неделю. По правилам, страна-победительница принимает у себя конкурс в следующем году и сразу проходит в финал.

Украина не смогла принять Евровидение-2023, опять же из-за вторжения России. Но правило с прохождением в финал сдержится. Потому TVORCHI будут выступать на сцене конкурса в субботу 13 мая. Порядковый номер – 19.

TVORCHI – Heart of Steel: смотрите видео онлайн

Сразу в финале традиционно выступают представители стран-основательниц, которых знают как Большую пятерку. Это Великобритания, Германия, Франция, Италия и Испания.

Напомним, что на жеребьевке также было определено, в каком полуфинале зрители из Украины будут иметь право голосовать за любимых участников. Да, в первом полуфинале Евровидения будут голосовать Франция, Италия и Германия. Во втором – Украина, Великобритания и Испания. Порядок проведения гранд-финала будет определен утром 12 мая после проведения второго полуфинала.