Жеребьевку провели во время встречи глав делегаций стран-участниц. Там определили порядковый номер выступления TVORCHI в финале Евровидения-2023.

Важно После паники еврофанов: в Минкульте ответили, выпустят ли TVORCHI на Евровидение

В финале Евровидения Украина будет выступать под номером 19. В этом году TVORCHI будут покорять Европу с хитом Heart Of Steel.



TVORCHI выступят под номером 19 / Фото из инстаграмма Суспильне. Евровидение

Отметим, что под номером 19 на Евровидении-2021 выступала группа Go_A с треком SHUM, которая тогда заняла 5 место. Коллектив смог покорить сердца не только украинских, но и европейских слушателей.

А TVORCHI поедут в Ливерпуль с песней Heart of Steel, обновленную версию которой представили 9 марта. Клип на финальную версию уже доступен на ютуб-канале конкурса. В ней появилась вставка на украинском языке.

TVORCHI – Heart of Steel: смотрите видео онлайн

Евровидение-2023: главное