17 декабря состоялся финал Национального отбора на Евровидение-2023, впервые в истории прошедший в укрытии. Победителем стала группа TVORCHI с песней о борьбе и силе Heart of Steel.

Важно TVORCHI победили в Нацотборе на Евровидение-2023

Группа TVORCHI получила 9 баллов от жюри Национального отбора – Тараса Тополи, Джамалы и Юлии Саниной. В то время как зрители отдали наибольшее количество голосов именно коллективу – благодаря этому они одержали победу.

TVORCHI – победители Нацотбора / Фото Марины Джуры, 24 канал

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Как реагируют на победу в сети

Украинцы эмоционально обсуждают представителей Украины на Евровидении-2023, которые отправятся в Великобританию. Как обычно, зрители имеют разные мнения относительно победителя и его конкурсной песни. Одни поздравляют коллектив с победой и поддерживают их:

"Лучшие! Удачи в Ливерпуле. Это значит, что? Украина снова победит?", – поделилась Злата Огневич;

"Поздравляю, ребята! Вы достойно представите нашу страну";

"Пожар";

"Наконец-то";

"Стильно, круто, современно. Приветствую";

"Достойно представят Украину";

"Молодцы! Они победили на стиле, шикарном саунде и продуманной постановке. Не спекулируя на теме войны. Еще немного бы поработать над припевом, и это будет настоящая бомба";

"Лучший вокал, по-моему";

Остальные же не слишком радуются победе TVORCHI. Критикуют английский песни и рассказывают, что имели другого фаворита:

"Группа классная, но песня не очень понравилась. Думала, что победит KRUTЬ";

"Почему не государственным? В чем тогда смысл выступать Украине, если песня не на украинском языке";

"Плачу, Jerry топ, KRUTЬ топ";

"Слава богу, что мы уже в финале. А то бы и не вышли";

"Я огорчен";

"Смех";

"Ничего особенного".

Есть и те, которые придерживаются нейтральной позиции: "Люди не изменились: сначала поносили Джамалу, потом зубы скалили от победившей радости, потом поносили Kalush, теперь поносят TVORCHI. Всем артистам противопоказано читать комментарии, чтобы не влепиться в г*вно от соотечественников".