В Инстаграм-сторис "Творческие" поделились первыми видео, как их встретили в Ливерпуле. Теперь их ждет неделя подготовки к Евровидению-2023.
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Украинских артистов очень тепло встретили в аэропорту. На видео можно увидеть, как TVORCHI и их команду встречают аплодисментами люди в желтых и синих футболках. Для певцов включили гимн Украины, а толпа людей исполнила его еще и языком жестов. Это вызвало бурю эмоций у наших артистов. "Слышен гимн Украины в такое время – трогательно до слез", – заявили звезды.
Смотрите видео, как встречали группу TVORCHI в Ливерпуле:
Также музыкантов лично встретил лорд-мэр Ливерпуля Рой Глэдден, выразивший надежду, что Tvorchi приятно проведут время в городе.
Артистов лично встретил лорд-мэр Ливерпуля / Скриншот по инстаграмме TVORCHI
Впоследствии артисты опубликовали еще одно видео. На нем видно, что когда они заходят в аэропорт, там играет их песня Heart of Steel, с которой они будут покорять сцену Евровидения-2023.
Смотрите видео, как встречали TVORCHI в Ливерпуле:
Добавим, что перед поездкой в Ливерпуль "Творческие" в Киеве встретились с министром культуры и информационной политики Александром Ткаченко. Он пожелал ребятам успеха на Евровидении-2023.
Напомним, что первая репетиция TVORCHI запланирована уже на четверг, 4 мая. Как представители победившей страны в прошлом году, они выступят сразу в финале Евровидения-2023 под номером 19.
Сцену Евровидения-2023 уже открыли: последние новости
- 26 апреля король Чарльз III и королева Камилла посетили M&S Bank Arena в Ливерпуле и открыли сцену Евровидение-2023. Они зажгли огни и познакомились с ведущими музыкального конкурса, в том числе с Юлией Саниной.
- Добавим, что Злата Огневич снова станет спикером от Украины на музыкальном конкурсе Она появится в грандиозном финале и объявит самые высокие баллы для участников украинского национального жюри.
- Букмекеры внимательно следят и делают ставки на победителя. В десятке фаворитов – Швеция, Финляндия и Украина, но на самом деле шансы на победу у группы TVORCHI – смотрите в статье.
- К слову, в Ливерпуле где начались репетиции Евровидения-2023, которое стартует 9 мая. Режиссер и креативный директор от Украины Герман Ненов первым из команды прибыл в Великобританию и принял участие в подготовительных мероприятиях. Он показал, как все происходит.