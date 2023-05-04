В Инстаграм-сторис "Творческие" поделились первыми видео, как их встретили в Ливерпуле. Теперь их ждет неделя подготовки к Евровидению-2023.

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Украинских артистов очень тепло встретили в аэропорту. На видео можно увидеть, как TVORCHI и их команду встречают аплодисментами люди в желтых и синих футболках. Для певцов включили гимн Украины, а толпа людей исполнила его еще и языком жестов. Это вызвало бурю эмоций у наших артистов. "Слышен гимн Украины в такое время – трогательно до слез", – заявили звезды.