"Україна має талант 2021" : когда состоится премьера легендарного шоу

Совсем скоро на экраны выйдет юбилейный сезон проекта "Україна має талант ", за судейским столом которого оказались Ксения Мишина, Сергей Притула и Евгений Кот. Премьера шоу состоится в субботу, 23 октября!

Робота над 10 сезоном шоу "Україна має талант" стартовала в июле. За два месяца большая команда успела отснять все выпуски. Так, первый выпуск легендарной программы зрители смогут увидеть уже 23 октября!

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"Это будет особый и инновационный сезон проекта. На сцену шоу выйдут украинцы, которым аплодирует весь мир, а зрители увидят невероятные, порой потрясающие таланты, легендарные возвращения любимых героев и новые имена, а также уникальные номера, в которых использованы новейшие технологии", – уверяют продюсеры "Україна має талант".



Судьи шоу "Україна має талант" / Фото из инстаграма СТБ

Каким будет юбилейный сезон "Україна має талант"