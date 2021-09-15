"Україна має талант 2021" : когда состоится премьера легендарного шоу
Источник:СТБ
Совсем скоро на экраны выйдет юбилейный сезон проекта "Україна має талант ", за судейским столом которого оказались Ксения Мишина, Сергей Притула и Евгений Кот. Премьера шоу состоится в субботу, 23 октября!
Робота над 10 сезоном шоу "Україна має талант" стартовала в июле. За два месяца большая команда успела отснять все выпуски. Так, первый выпуск легендарной программы зрители смогут увидеть уже 23 октября!
К теме Жена Евгения Кота пришла на "Україна має талант": трогательная реакция танцовщика
"Это будет особый и инновационный сезон проекта. На сцену шоу выйдут украинцы, которым аплодирует весь мир, а зрители увидят невероятные, порой потрясающие таланты, легендарные возвращения любимых героев и новые имена, а также уникальные номера, в которых использованы новейшие технологии", – уверяют продюсеры "Україна має талант".
Судьи шоу "Україна має талант" / Фото из инстаграма СТБ
Каким будет юбилейный сезон "Україна має талант"
- В основной судейский состав шоу вошли трое звезд – шоумен и общественный деятель Сергей Притула, актриса и участница "Холостячки" Ксения Мишина, победитель "Танцев со звездами" Евгений Кот.
- Ведущим проекта стал многодетный отец Григорий Решетник, а ведущей бэкстейджа – любимица молодежи Jerry Heil.
- В 10 сезоне "Україна має талант" к жюри присоединялись приглашенные судьи. На кастингах ими стали – олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева, ведущая Маша Ефросинина, победительница Евровидения-2004 Руслана, борец Жан Беленюк.
- На летних съемках программы замечали жену Григория Решетника Кристину, героя 10 сезона "Холостяка" – Макса Михайлюка с Дашей Хлистун, последнего "Холостяка" – Михаила Заливако с победительницей Анной Богдан.
- Известно, что на кастинг "Україна має талант" приходила воздушная гимнастка Лиза Крутикова, которая была участницей 11 сезона романтического реалити "Холостяк".