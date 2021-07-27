Этой осенью состоится премьера легендарного шоу "Украина имеет талант". Специально к 30-летию независимости Украины организаторы готовят новый сезон. Они уже объявили тройку жюри.

К слову Участницей нового сезона "Танцев со звездами" стала звезда "Женского квартала"

Судьи нового сезона "Украина имеет талант"

Организаторы проекта раскрыли звездный состав жюри, правда, лишь основную его часть. Судьями "Украина имеет талант" станут телеведущий, политик и шоумен Сергей Притула, актриса и героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина, танцовщик и победитель "Танцев со звездами" Евгений Кот.

К украинским знаменитостям присоединится еще один звездный судья. Его объявят позже.

"Мы гордимся тем, что в очередной раз СТБ собирает столь яркий состав звездного жюри. Каждый из наших судей является для аудитории примером невероятного таланта, умноженного на многолетний труд и веру в себя. И что особенно ценно – наше звездное жюри горит огромным желанием раскрыть потенциал каждого участника “Украина имеет талант” и помочь им реализовать мечту", – рассказала управляющий директор СТБ.

Этой осенью ждем украинцев у телеэкранов, чтобы объединиться в гордости за удивительные и увлекательные таланты и вместе выбрать среди них тот, который покорит не только Украину, но и весь мир,

– добавила Людмила Семчук.

Отметим, что ранее стало известно, что ведущим проекта станет шоумен и многодетный отец Григорий Решетник.

Как реагирует сеть

Пользователи по-разному отзываются о составе звездного жюри. Некоторые довольны судьями и радуются:

"Интересный состав, новые лица всегда интересны ... надеюсь. Притула будет наконец не ведущий";

"Талантливые и успешные";

"Супер";

"Надеюсь у двойки ведущих (Кот, Мишина) украинский будет такой, от которого в эфире не будет резать слух, а так интересные личности".

Но многие возмущены новым составом, ведь предыдущий, по мнению фанатов шоу, был лучше.

"Фу-фу";

"Перебор, уже не интересно";

"Мишина разочаровала, к чему она там, все остальные классные";

"Что это за эксперты? Разочарование. Нет желания смотреть".

Что известно о шоу "Украина имеет талант"

Талант-шоу начали в 2009 году. Это дочерний проект британской передачи "Британия имеет талант", такие программы выходят в разных странах с соответствующими названиями. 8 и 9 сезоны в Украине были посвящены талантам детей. 10 сезон выйдет осенью.

Участником проекта может стать каждый, для этого следует пройти кастинг, проходящий в крупных городах Украины. Впоследствии жюри определяет 60 человек, которые будут бороться за звание самого талантливого, а также за приз размером в миллион гривен.