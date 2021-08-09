Новый сезон шоу "Україна має талант" богат не только невероятным количеством талантливых людей, но и звездных гостей.

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Михайлюк с женой на "Україна має талант"

Один из съемочных дней посетили Максим Михайлюк и Даша Хлыстун. Новоиспеченные супруги сделали несколько фотографий за кулисами проекта.

Даша предстала перед камерой в коротком кожаном платье с красивым поясом, подчеркнувшим ее модельную фигуру. Такой look она соединила с босоножками на высоком каблуке. Волосы уложила ровно, а на лицо не наносила косметику и продемонстрировала натуральную красоту.

Максим нежно обнимал любимую, позируя рядом с ней в черной рубашке, брюках и кроссовках.



Даша Хлыстун и Максим Михайлюк на "Україна має талант" / Фото из инстаграма пилота



Даша Хлыстун и Максим Михайлюк на "Україна має талант" / Фото из инстаграма пилота

В комментариях под фотографиями поклонники засыпали знаменитую пару комплиментами: