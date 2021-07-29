Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева вернулась на Родину из США, чтобы открыть в Украине новые таланты. Судейский стол она делит со звездной тройкой судей – Сергеем Притулой, Ксенией Мишиной и Евгением Котом.

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Съемки телекастингов уже стартовали. 42-летняя Лилия Подкопаева объективно и честно оценивает участников шоу "У Украины есть талант". Она имеет большой опыт судейства, однако признается, что сложно говорить героям "нет".

"Как судья международного класса, я бываю достаточно строга. Если я вижу, что человек ошибается, не могу поставить ему хорошую оценку", – пояснила спортсменка.

Искренне восхищаюсь смелостью и талантом участников! Каждому из них мне хотелось сказать "да". Поверьте, они вас удивят,

– поделилась Лилия Подкопаева в инстаграме.

Важно! Четвертое жюри на "У Украины есть талант" постоянно будет меняться. За судейский стол будут звать украинцев, которых считают гордостью страны – олимпийских чемпионов и звезд, благодаря которым флаг Украины поднимался на различных международных аренах

Новый сезон шоу "У Украины есть талант"