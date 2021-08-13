Съемки "Україна має талант" в разгаре. К постоянной тройке судей – Сергея Притулы, Евгения Кота и Ксении Мишиной, присоединяются звездные коллеги, которые помогают им оценивать участников.

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Жан Беленюк – судья шоу "Україна має талант"

Приглашенным судьей одного из телевизионных кастингов стал украинский спортсмен, борец греко-римского стиля, чемпион Олимпиады-2020, серебряный призер Олимпиады-2016, многократный чемпион мира и Европы – Жан Беленюк.

Мужчина поделился, что "Україна має талант" – это прекрасная возможность показать свой талант. Жан восхищается украинцами, которые много работают над достижением своей цели. Он ждет каждого участника, а особенно на тех конкурсантов, которые будут показывать спортивный талант.



Жан Беленюк на "Україна має талант" / Фото с инстаграма "Україна має талант"

Текст публикации шоу "Україна має талант":

Олимпийский чемпион Жан Беленюк стал приглашенным звездным судьей проекта "Україна має талант"!

К 30-летию независимости Украины телеканал СТБ и группа StarLightMedia готовят особый подарок для всей страны – новый сезон легендарного проекта "Україна має талант". Премьера шоу в эфире СТБ состоится осенью.

Ведущим шоу стал Григорий Решетник. Звездными судьями – Сергей Притула, Ксения Мишина и Евгений Кот. Ведущей диджитального бэкстейдж-шоу – певица Jerry Heil.

На этапе телевизионных кастингов к основной тройке звездного жюри присоединится четвертый судья. Это люди, которых украинцы называют гордостью страны: наши легенды, олимпийские чемпионы и звезды, прославившие флаг Украины на различных международных аренах. Ранее к команде жюри присоединились олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева, телеведущая Маша Ефросинина и певица Руслана Лыжичко.

Сегодня приглашенным звездным судьей стал известный украинский спортсмен, борец греко-римского стиля, чемпион Олимпийских игр в Токио 2020 года, серебряный призер Олимпийских игр 2016 года, многократный чемпион мира и Европы Жан Беленюк.

"Україна має талант" – крутая площадка, которая раскрывает все многообразие талантов нашей страны и помогает им проявить себя. Этот проект вызывает во мне гордость за украинцев, которые идут к своей мечте и много работают над ее достижением. Поэтому, как только у меня появилось немного свободного времени, я согласился стать приглашенным судьей проекта. Конечно же, с особым интересом жду участников, которые придут демонстрировать спортивный талант", – комментирует Жан.

По словам олимпийского чемпиона, он будет пытаться держать золотую середину между лояльностью и строгостью, особенно в отношении юных талантов.

Кто еще из украинских легенд выступит приглашенным судьей, чтобы вместе со звездным жюри выбрать лучший талант Украины, станет известно совсем скоро.