48-летняя певица Руслана присоединится к съемкам телекастингов проекта "У Украины есть талант". Она в предвкушении открытия уникальных талантов нашей страны. Звезда настроена получить заряд вдохновения от конкурсантов.
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"Хочется, чтобы мечты людей осуществились, и вся страна увидела, какая талантливая наша нация. Я сама знаю, какой большой труд стоит за каждым талантом, и насколько важна поддержка близких людей", – поделилась Руслана.
Судьи юбилейного сезона шоу "У Украины есть талант"
- В основной судейский состав проекта вошли трое знаменитостей – шоумен и общественный деятель Сергей Притула, участница "Холостячки" Ксения Мишина и победитель "Танцев со звездами" Евгений Кот.
- Первой приглашенной судьей на "У Украины есть талант" стала олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева, которая ради съемок вернулась на родину из США.
- Вслед за спортсменкой судейское кресло заняла телеведущая и почетный Посол фонда ООН Маша Ефросинина. Она считает, что "У Украины есть талант" – площадка для объединения и самовыражения людей.