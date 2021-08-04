48-летняя певица Руслана присоединится к съемкам телекастингов проекта "У Украины есть талант". Она в предвкушении открытия уникальных талантов нашей страны. Звезда настроена получить заряд вдохновения от конкурсантов.

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"Хочется, чтобы мечты людей осуществились, и вся страна увидела, какая талантливая наша нация. Я сама знаю, какой большой труд стоит за каждым талантом, и насколько важна поддержка близких людей", – поделилась Руслана.

Отметим, в каждом эфире в состав звездного жюри "У Украины есть талант" будет привлекаться четвертый судья. На эту роль будут выбирать легенд, олимпийских чемпионов и знаменитостей, которые прославили Родину на международном уровне.

Судьи юбилейного сезона шоу "У Украины есть талант"