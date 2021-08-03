По случаю 30-летия независимости Украины известное шоу "Україна має талант" осуществит перезапуск, а этой осенью выйдет его 10 сезон. Уже известно, что ведущим проекта станет Григорий Решетник, а среди основного жюри будет Сергей Притула, Ксения Мишина и Евгений Кот.

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Маша Ефросинина стала приглашенной судьей "Україна має талант"

Каждый эфир к тройке судей будет приобщаться еще одна знаменитость. Приглашенными судьями могут стать олимпийские чемпионы и талантливые звезды, осуществившие вклад в развитие страны. Одной из них станет телеведущая, журналистка и общественный деятель Маша Ефросинина.

Реинкарнация телешоу, на мой взгляд, рисковый вариант. Но не в случае с "Україна має талант". Раньше, еще не будучи причастной к этому проекту, я часто слышала, как люди жалеют о том, что его поставили на паузу. И уже тогда я понимала, что это и есть та настоящая народная любовь телезрителей,

– рассказала звезда для СТБ.

""Україна має талант" – один из немногих проектов, которые могут быть долговечными. Сейчас на украинском телевидении это большая редкость. Этот проект – площадка для объединения и самовыражения невероятно талантливых людей, которые идут к своей мечте", – призналась Маша Ефросинина.



Ведущий и судьи "Україна має талант" / Фото из инстаграма Григория Решетника

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