Менеджер группы TVORCHI Юлия Могилюк призналась, что музыканты планировали со сцены Евровидения-2023 обратиться к миру с призывом объединиться, но не сделали этого из-за стресса. Она сослалась на то, что всего за 10 минут до выступления Андрей Гуцуляк и Джеффри Кенни узнали об ударе по Тернополю. На эмоциях вокалист забыл о месседже, который готовил.

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Почему на самом деле TVORCHI промолчали после выступления на Евровидении-2023

Джеффри готовил короткий месседж, но из-за волнений и новостей об обстреле Тернополя не сказал. Это были слова об объединении ради победы. Однако свой главный месседж мы донесли через выступление, через песню и номер,

– прокомментировала Юлия Могилюк.

Она отметила, что в номере TVORCHI, который срежиссировал Олег Бондарчук, и так было много символизма. Как аллюзия на известное фото из "Азовстали", которое сделал Дмитрий Казацкий с позывным "Орест".

"Для нас было важно рассказать миру со сцены о стальных сердцах и стальной воле украинцев, чтобы нас не жалели, а брали с нас пример. Стальной человек с планетой в руках – это прототип каждого украинца, который защищает человечество от зла", – добавила менеджер TVORCHI.

Она также отметила, что в грин-руме Андрей Гуцуляк показал табличку с надписью TERNOPIL, которая была месседжем за все города Украины, что ежедневно обстреливают. Эта идея пришла в голову именно Юлии Могилюк.

Мы хотели заявить о том, что сейчас происходит у нас в стране и поддержать родной город. Эфирного времени уже после выступления было мало. Мы знали, что нас покажут перед голосованием, поэтому очень быстро написали название города на табличке, которую принесли из гримерной,

– прокомментировала менеджер группы.