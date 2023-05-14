Пока TVORCHI представляли честь страны на крупнейшем конкурсе Европы и пели о стальных сердцах украинцев, Россия ударила по центру их родного города – Тернополя.

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В то время как артисты выступали на сцене конкурса, лозунг которого – "Объединенные музыкой", страна-террорист атаковала родной город группы. Ужасные кадры с дымом в центре города артисты увидели за 10 минут до выхода на сцену.

Позже вся команда TVORCHI, которая находилась в гримруме, подняла в прямом эфире на 160 миллионов зрителей со всего мира табличку с названием города TERNOPIL, чтобы привлечь внимание Европы к тому ужасу, который происходит прямо сейчас.



Группа TVORCHI поддержала родной город на Евровидении

О ракетной атаке группа сообщила в своем телеграм-канале. TVORCHI опубликовали фото с черным фоном и надписью "Тернополь". Таким образом исполнители донесли украинцам, что хоть они сейчас в Великобритании, их "стальные сердца" и поддержка с Украиной и родным городом, который подвергся ракетной атаке.

Но несмотря ни на что, украинцы в очередной раз показывают всему миру свою несокрушимость. Представители Украины на Евровидении-2023 вышли на сцену и достойно представили нашу страну. Они зажгли сцену в Ливерпуле и взорвали зал.