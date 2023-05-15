Участники группы Андрей Гуцуляк и Джеффри Кенни завоевали 243 балла от зрителей и жюри. 24 Канал. Однако 6 место Украины на Евровидении-2023 понравилось не всем украинцам, некоторые начали критиковать группу.

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TVORCHI в Ливерпуле представили Украину с песней Heart of Steel. В канун конкурса они несколько обновили трек – добавили к ней украинские слова.

Отметим, что эта песня о несокрушимости и силе духа людей, созданных по воле и стали. Heart of Steel – это песня о непокоренных, несгибаемых людях, которые, несмотря на все трудности, двигаются вперед.

Этот трек был написан весной 2022 года, когда украинские защитники героически стояли на "Азовстали". После этого слово "сталь" стало одним из символов украинской несокрушимости. Эмоции от увиденного TVORCHI перенесли в музыку. Перевод песни группы – читайте здесь.

На сцене Евровидения-2023 украинская группа показала невероятный номер – она стала более динамичной, чем на Нацотборе. Это было гармоничное и одновременно эффектное сочетание визуальных деталей с хореографией.

TVORCHI – Heart of Steel: смотрите выступление по Евровидению-2023

Но, несмотря на безумную поддержку и благодарность страны, некоторые поклонники все же нашли за что раскритиковать TVORCHI.

За что украинцы критикуют группу

Не все фанаты оценили выступление TVORCHI в финале Евровидения-2023. В частности, многим украинцам не понравилось, что солист Джеффри Кенни не осмелился ни на один месседж после выполнения Heart of Steel в гранд-финале.

Они не понимают, почему он ни вспомнил о войне в Украине, ни призывал к миру, ни поблагодарил Британию и Европу за поддержку. В комментариях люди оставляют негативные комментарии группы:

"Развоченная, что ребята ничего не сказали на сцене после выступления в поддержку Украины".

"Ждала в конце хотя бы пару слов, Kalush в прошлом году и то за пару секунд успел выкрикнуть".

"Не хватило конечности. Где "спасибо Европа", "Слава Украине" или "мир Украине"? Этим немного разочарована".

"Мне не очень понравилось, что в конце выступления был молчок. Неужели не нашлось сказать хоть два слова благодарности".

"Не понимаю, почему не сказали ничего в конце выступления? Даже банальное thank you Europe".

Сами же участники группы пока никак не прокомментировали, что не вспомнили о войне в нашей стране после своего выступления. Но отметим, что только выступление, как песня TVORCHI, зрителям точно напомнила об Украине.

Справка! В прошлом году Kalush Orchestra после выступления вспомнили о войне в Украине. Артисты тогда призвал мир спасти защитников Мариуполя, находившиеся на заводе "Азовсталь"

TVORCHI поддержали Украину во время шоу

Важно, что после выступления в финале в грин-руме TVORCHI и украинская делегация подняла табличку с названием города TERNOPIL, чтобы привлечь внимание Европы к ужасу, который происходит прямо сейчас. это увидели в прямом эфире 160 миллионов зрителей со всего мира.

Тернополь – это название нашего родного города, который россия бомбила, пока мы пели на сцене Евровидения о наших стальных сердцах, непокорности и свободе. Это месседж за все города Украины, которые ежедневно обстреливают. Европа, объединяйся против зла ради мира!,

– обратились артисты.

Как TVORCHI оценили свое выступление в финале? Оказалось, что за два дня до конкурса заболел солист Джеффри Кенни и вся команда группы. Но несмотря на болезнь, результатом голосования TVORCHI удовлетворены.

Спеть Heart of Steel им не помешала даже ракетная атака России по Тернополю. По словам саунд-продюсера, это никак не выбило их из колеи, лишь мотивировало максимально достойно представить Украину.

Мы удовлетворены, очень волновались. Думаю, мы показали всему миру стальные сердца. Надеемся, мы вдохновили людей быть как украинцы – быть сильными, быть смелыми, быть едиными,

– подчеркнул Андрей Гуцуляк.

Добавим, что в то время, когда TVORCHI на сцене не упомянули войну в Украине, Джамала решилась на серьезный поступок во время своего выступления. После того, как она исполнила песню "1944", певица прокричала со сцены в Ливерпуле призыв: "Слава Украине! Героям слава!" Уже после эфира Джамала призналась, что обманывала организаторов конкурса, потому что боялась, чтобы этот кусок не вырезали из эфира.