Менеджерка гурту TVORCHI Юлія Могилюк зізналася, що музиканти планували зі сцени Євробачення-2023 звернутися до світу з закликом об'єднатися, але не зробили цього через стрес. Вона послалася на те, що всього за 10 хвилин до виступу Андрій Гуцуляк і Джеффрі Кенні дізналися про удар по Тернополю. На емоціях вокаліст забув про меседж, який готував.

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Чому насправді TVORCHI промовчали після виступу на Євробаченні-2023

Джеффрі готував короткий месседж, але через хвилювання і новини про обстріл Тернополя не сказав. Це були слова про об'єднання заради перемоги. Однак свій головний месседж ми донесли через виступ, через пісню і номер,

– прокоментувала Юлія Могилюк.

Вона наголосила, що в номері TVORCHI, який зрежисерував Олег Бондарчук, і так було багато символізму. Як-от алюзія на відоме фото з "Азовсталі", яке зробив Дмитро Козацький з позивним "Орест".

"Для нас було важливо розповісти світу зі сцени про сталеві серця і сталеву волю українців, щоб нас не жаліли, а брали з нас приклад. Сталева людина з планетою в руках – це прототип кожного українця, який захищає людство від зла", – додала менеджерка TVORCHI.

Вона також наголосила на тому, що у грін-румі Андрій Гуцуляк показав табличку з написом TERNOPIL, що була меседжем за всі міста України, які обстрілюють щодня. Ця ідея спала на думку саме Юлії Могилюк.

Ми хотіли заявити про те, що зараз відбувається в нас в країні і підтримати рідне місто. Ефірного часу вже після самого виступу було мало. Ми знали, що нас покажуть перед голосуванням, тому дуже швидко написали назву міста на табличці, яку принесли з гримерної,

– прокоментувала менеджерка гурту.