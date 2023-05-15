Об этой аллюзии рассказал украинский режиссер Олег Боднарчук, автор постановки номера для TVORCHI. Напомним, что Украина на конкурсе заняла 6 место.

Интересно TVORCHI разразились эмоциями после балов на Евровидении 2023: "В единстве наша сила"

Он опубликовал коллаж, состоящий из известного фото из "Азовстали" и фрагмента выступления украинской группы на Евровидении-2023.



Фото с "Азовстали" и номер TVORCHI / Коллаж Олега Боднарчука

Отметим, что фото из "Азовстали" сделал пресс-офицер батальона Нацгвардии "Азов" Дмитрий Казацкий. Он ранее рассказывал, что увидел луч света из легендарного фото при переходе из одного бункера в другой. "Я вообще не представлял, что эта фотография может вызвать такой резонанс, потому что для меня она была очень символична, я ее берег до последнего дня. Этот луч надежды светит до сих пор, я надеюсь, греет жен, родителей, семьи, которые ждут своих из плена", – говорил он.

К теме Джамала призналась, как обманула организаторов Евровидения для поддержки Украины: "Скрывала это"

Напомним, что перед выступлением TVORCHI на конкурсе в Украине объявили воздушную тревогу, а вскоре стало известно, что российские оккупанты обстреляли родной город участников – Тернополь. Артисты во время прямого эфира появились в кадре с табличкой, на которой было написано название города.

Кроме того, после выступления в финале в грин-руме TVORCHI и украинская делегация подняла табличку с названием города "Тернополь", чтобы привлечь внимание Европы к тому ужасу, который происходит прямо сейчас. это увидели в прямом эфире 160 миллионов зрителей со всего мира. "Европо, объединяйся против зла ради мира!", – обратились артисты.

Евровидение 2023 финал – Украина – TVORCHI – Heart of Steel: смотрите видео

К слову, в финале Евровидения-2023 от Украины спела группа TVORCHI – трек Heart of Steel о стальных сердцах. Ребята заняли 6 место благодаря безумной поддержке зрителей. Однако украинцы в соцсетях реагируют по-разному. 24 Канал собрал реакции соцсетей.