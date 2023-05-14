У TVORCHI было феерическое выступление в гранд-финале Евровидения-2023, 13 мая. Группа сорвала аплодисменты еще до того, как вышла на сцену. Андрей Гуцуляк и Джеффри Кенни завоевали 243 балла от зрителей и жюри, но угодили не всем украинцам. 24 Канал собрал реакции соцсетей и заметил, что кто-то недоволен звуком, а кто-то вспоминает Kalush Orchestra со словами об Азовстале и не понимает молчания TVORCHI.

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Реакция соцсетей на выступление TVORCHI в финале Евровидения-2023

Молодцы, ребята! За Тернополь, который бомбят сейчас, за Мариуполь, который разбомбили год назад. За все города нашей страны, за всех людей нашей страны,

– высказался комментатор Тимур Мирошниченко в прямом эфире.

Несомненно, украинцы тоже расхвалили TVORCHI за достойное выступление в финале. Говорят, что стальные сердца – это выступать в Ливерпуле, пока Россия бомбит твой Тернополь:

"Выступить, когда знаешь, что обстреливают твою же страну, это точно стальное сердце нужно иметь";

"Это же под каким давлением из-за бомбардировки Тернополя нужно было петь, наши молодцы";

"Для меня вы победители. Номер очень крутой. Отличаетесь от всех";

"Для нас они всегда номер 1";

"Молодцы, но это не топ 1. Но песня хитовая, это что-то новое для Украины";

"Достойно, сильно, со вкусом";

"Вы прекрасно выступили. Горжусь вами и рада, что в этом году нас представляете именно вы".

Однако некоторым показалось, что во время выступления TVORCHI были проблемы со звуком. В комментариях говорят, что хотелось бы громче слышать вокал Джеффри:

"TVORCHI невероятные. Звук был неидеальный, но ребята вытянули. Атмосфера, качество, сила. Спасибо, вы достойны представители Украины. Вы отлично справились";

"Мне показалось, или микрофон нужно было сделать громче? По-моему, все получилось хорошо, чувствовалась усталость голоса, но все чистенько спел и с наслаждением. Показали хороший уровень, горжусь нашими ребятами";

"Крутые, но микрофон я бы подкрутил громче".

Кроме того, многим украинцам не понравилось, что Джеффри Кенни не осмелился ни на один месседж после выполнения Heart of Steel в гранд-финале – ни на призыв к миру, ни на благодарность Британии и Европе за поддержку. Это в то время как участник от Молдовы на весь мир поблагодарил Украину за мир:

"Не понимаю, почему не сказали ничего в конце выступления? Даже банальное thank you Europe";

"Мне не очень понравилось, что в конце выступления был молчок. Неужели не нашлось сказать хоть два слова благодарности";

"Ждала в конце хотя бы пару слов, Kalush в прошлом году и то за пару секунд успел выкрикнуть";

"Не хватило концовки. Где "спасибо Европа", "Слава Украине" или "мир Украине"? Этим немного разочарована".

Евровидение 2023 финал – Украина – TVORCHI – Heart of Steel: смотрите видео онлайн