Представители Украины на Евровидении-2023 решили разыграть флаг Украины с подписями звезд конкурса. На флаге – подписи звезд музыкального праздника этого года.

Смотрите также Все понимали, что она победит: в TVORCHI ответили на слухи, что Лорин подкупила Евровидение

Кто не подписал флаг

Автографы на сине-желтом флаге оставили участники из Финляндии, Польши, Италии, Испании, Литвы, Франции, Германии и других стран. Но главная звезда Евровидения – Лорин – отказалась подписать флаг. По словам TVORCHI, она вела себя отдаленно на конкурсе.

Лорин, пожалуй, единственная участник из всех, с которой особого контакта у нас не было. Она держалась в стороне от всех, и единственная, кто отказал подписать флаг, который мы просили подписать участников, чтобы потом разыграть его на благотворительном аукционе в поддержку Украины,

– рассказали Андрей и Джеффри.



TVORCHI разыгрывали флаг с подписями звезд Евровидение / Фото с инстаграма TVORCHI

Заметим, благотворительный аукцион продлился до 28 мая. Средства, которые удалось собрать, пойдут на помощь малышам, родившимся с пороками сердца. Планируется закупить инкубаторы интенсивной терапии.

Музыканты из TVORCHI добавили, что европублика тоже не с восторгом воспринимала их на конкурсе. Фаны конкурса были уверены, что Украина в прошлом году победила несправедливо.

"На своем внутреннем голосовании, где голосовали еврофаны каждой страны, они поставили нас на последнее место. Это была месть за прошлогоднюю победу Украины, которая, по их мнению, была незаслуженной. За период подготовки мы прочли множество комментариев, где они обвиняли нас в том, что к Украине особое внимание и что "Украина снова выиграет из-за войны". В одной из стран даже бойкотировали наше выступление".

Вспоминала ли Лорин об Украине на Евровидении

На пресс-конференции после победы Лорин из теплом вспомнила Украину. Она рассказала о концертах и любви к украинцам. Лорин поделилась, что ей больно наблюдать за новостями и поддержала идею, что Евровидение должно пройти в Киеве после победы.

Лорин вроде бы поддерживала Украину и раньше. Она записывала видео, где говорила о любви к украинцам и о том, что следит за событиями. Джамала рассказывала, как победительница Евровидения-2012 приглашала ее в Стокгольм и предлагала убежище. Лорин выражала поддержку Украине и на бирюзовой дорожке во время открытия Евровидения.