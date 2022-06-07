Звездные родители, выехавшие из Украины в Европу, понемногу обустраивают жизнь детей там. 41-летняя Тоня Матвиенко не стала исключением. 7 июня ее дочь Нина пошла в британскую школу.

Читайте также Победительница "Холостяка-1" Александра Шульгина впервые стала мамой

Почему Тоня Матвиенко отправила дочь в школу в Великобритании

Певица уверяет, что не планирует оставаться в Великобритании навсегда, а только пересиживает войну на Родине. Она верит в то, что 1 сентября 2022 года ее Нина, как и все украинские дети, сядет за школьную парту в родном городе. Однако Матвиенко не может оставлять ее без знаний до осени.

Мы знаем, что мы здесь временно, однако ребенок должен двигаться вперед, познавать мир, узнавать что-то новое… Верю, что 1 сентября Нина, как и все дети из разных уголков нашей страны, будет переступать порог школы в свободной, независимой и непобедимой Украине,

– высказалась артистка.

Звезда призналась, что первый учебный день дочери стал для нее большим стрессом, потому что и она, и девочка оказались в новой среде. Однако певица благодарна всем, кто оказал ей убежище и помощь в чужой стране.

"Первое "сентября" Нины Матвиенко младшей", – подписала фото Тоня Матвиенко. На нем первоклассница позирует в школьной форме, общепринятой в каждом учебном заведении Великобритании.

Дочь Тони Матвиенко Нина в Великобритании: фото

Следует объяснить! В британских школах обучение проходит с сентября по июль и длится 39 недель. Поэтому дочь Тони Матвиенко будет получать знания еще целый месяц.

Новость дополняется...