Война разъединила много звездных семей, но после более чем двух месяцев разлуки они одна за другой объединяются – кто в Украине, кто за границей. Семья Матвиенко встретилась в Германии.

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Нина Матвиенко встретилась с дочерью и внучками в Германии

Тоня Матвиенко с 23-летней Ульяной и 6-летней Ниной приехала из Португалии в город Магдебург. На вокзале их уже ждала звездная бабушка, прибывшая в Германию из Украины. Нина Митрофановна так загрустила за семьей, что расплакалась прямо на перроне.

Не видела мама с 25.02,

– лаконично подписала Тоня Матвиенко.

На ее трогательный пост отреагировала актриса Ольга Сумская. "Плачу вместе с Ниночкой", – написала она в комментариях.

Нина Матвиенко встретилась с дочерью и внучками в Германии: видео

Нина Матвиенко с дочерью и внучками на вокзале в Германии / Фото с инстаграма Тони Матвиенко

Напомним, война застала звездную семью не в Киеве, 24 февраля они были в Яремче Ивано-Франковской области. Однако и там семья пряталась в подвале. Маленькая Нина очень боялась сирен, "у нее дрожали губки и пальчики", поэтому Тоня Матвиенко со старшей дочерью Ульяной вывезла ее в Португалию. Более двух месяцев они жили в кумы.

Но Нина Матвиенко уезжать не захотела. Она осталась в доме под Киевом, куда к ней приезжал зять Арсен Мирзоян. 74-летняя артистка записывала дочери видео в подвале, где во время воздушных тревог пела украинские песни.