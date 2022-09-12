Тарас Тополя вместе с музыкантами из группы за полгода войны показал, что можно совмещать творчество и службу на фронте и одновременно быть рупором Украины в этой войне. С февраля до сих пор Тарас дал более 120 интервью иностранным медиа, "Антитела" записали общий трек с мировой звездой Эдом Шираном и выступили в киевском метро с известной группой U2. Обо всем этом Тарас рассказал в интервью 24 каналу.

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Как проходила служба "Антител" на передовой? Боялись ли попасть в плен? Как отнеслись к приказу Залужного покинуть Харьковщину и отправиться в Киев? Как прошло знакомство и общение с Эдом Шираном в Польше? Как стимулировать людей переходить на украинский язык? Обо всем этом и многом другом читайте и смотрите дальше в рамках проекта "Интервью24".

Интервью с Тарасом Тополей в видеоформате

Это было 24 тревожных часа, – как проходила служба "Антител" на передовой

Для начала расскажите, пожалуйста, как ваши дела сегодня и где сейчас?

Сегодня я нахожусь у себя дома, в Киеве. "Антитела" понемногу возвращаются к творческому ритму жизни.

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Оглядываясь на полгода службы, расскажите теперь, если можете как именно проходило ваше дежурство? Были ли случаи, когда при эвакуации вы не успевали довезти бойцов?

Сутки через день мы уезжали на передовую. Каждое дежурство – это совершенно отдельная, неожиданная, тревожная история, потому что никто не мог знать, что произойдет в следующую минуту. Мы даже между собой говорили, что хочется, чтобы дежурство было скучным, потому что если оно активное, то идет бой, гибнут люди, надо спасать жизни.

Это были десятки дежурств. Были дни, где мы просто находились под обстрелами, никто не погибал, но это было 24 тревожных часа, когда нужно постоянно настраивать уши и тело до вылетов мин, артиллерии, звуков коптера. Но бывало и так, что мы вывозили десятки раненых, оказывая первую помощь. По дороге они теряли сознание, не узнавали нас, после контузии забывали, как их зовут, вообще не ориентировались где они и что с ними. Были такие дежурства, где мы пол дня тратили на то, чтобы просто развозить тела в морги.

У нас были дежурства, на которых приходилось собирать тела погибших собратьев, составляли их штабелями друг у друга. Были дни, когда собратья из нашего батальона собирали разбросанные на поле тела по частям. Рядом с собратьями носили оторванные ноги. Разное было. Мы выезжали на место, знали, где оно, обустроили, знали, как действовать, но каждый раз это было новое испытание.

Одно из дежурств Тополи и "Антител": видео 18+ (не рекомендуем для просмотра уязвимым и несовершеннолетним)

Как после этого вы справлялись с эмоциями?

Никак не удавалось. Эмоции выключаются. Эмоции должны быть на сцене или у сцены. А там должна быть работа. Ты должен сделать то, что у тебя написано на груди. А у нас было написано: "Медики". Мы просто оказывали первую помощь и пытались сделать все, чтобы спасти жизнь. Или, если собрат погиб, то максимально быстро доставить его в морг. Вот и все.

Когда Тарас Тополя осознал, что может погибнуть

Многие наши защитники сейчас без вести пропали. Вы думали о том, что вы можете оказаться в этом списке? И не боялись ли попасть в плен?

Лично ко мне осознание того, что меня могут убить, жизнь может оборваться, пришло не сразу. Мне понадобилось время, чтобы это осознать. Но, когда принял это, стало легче. Когда человек принимает потенциальную возможность погибнуть как данность, меньше боится, спокойно выполняет свою работу.

Наибольше, конечно, думаю, не только я, но и мои коллеги, друзья, служившие со мной музыканты группы "Антитела" боялись попасть в плен. Думаю, не нужно объяснять почему.

Конечно, сейчас много без вести пропавших. Или, как случалось в нашем подразделении, не удается забрать тело с поля боя. Тогда он также есть в числе пропавших без вести. В таких случаях семьи этих военных живут с надеждой, что они еще живы, не знают, какова их судьба.

Лично мне хотелось, если погибнуть, так, чтобы тело оказалось где-то на родной земле. Моя малая родина – это Киев. Но, слава Богу, даем интервью, значит, все нормально. Еще нужно что-то сделать в этой жизни.



Тарас Тополь на службе / Фото из инстаграмма "Антител"

О приказе Главнокомандующего ВСУ Залужного покинуть фронт

Приказом Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного "Антитела" "откомандированы в Киев из зоны боевых действий на севере Харьковщины". Как лично вы отнеслись к такому решению? Не было ли мнений о том, что нужно оставаться на фронте?

Еще около месяца до этого приказа мы уже знали, что нас пригласили на выступление с Эдом Шираном в Польшу. Понимали, насколько важно событие и правильный момент, чтобы поднять украинский флаг, сказать правильные слова, еще раз напомнить об Украине. После приглашения мы вместе с командирами пытались решить, как правильно это сделать. Потом добавились съемки ко Дню Независимости и еще несколько событий. Наконец, получили приказ от командира ВСУ, что мы остаемся бойцами 130 батальона территориальной обороны, но выходим из передовой в Киев, чтобы немного переключиться непосредственно на то дело, ради которого мы собрались когда-то в коллектив. Ради музыки, творчества.

Мы поддерживаем такое решение главнокомандующего, хотя я повсюду акцентирую: если завтра придет приказ вернуться на передовую, то "Антитела" здесь, в Украине. Мы выполним этот приказ, несмотря на то, что мы музыканты. Собственно, как поступили в первый день войны. 6 месяцев были непосредственно участниками боевых действий. Сначала в Киевской области, а затем были передислоцированы на север Харьковщины, под Белгород.

Музыканты группы "Антитела" на службе / Фото из инстаграмма группы

В течение шести месяцев войны вы вели дневник в соцсетях и продолжаете это делать. Как удавалось писать его и публиковать посты? Ведь в зоне боевых не всегда есть связь, возможность контактировать с родными, уже не говоря о соцсетях.

У нас были Starlink. За это благодарим наших международных партнеров. И в Киевской, и в Харьковской проблем не было. Благодаря этому я имел возможность выходить на разные интервью, давать комментарии, где бы ни был. Это спасало.

Это была очень страстная встреча, – Тополя о приезде Alyosha в Украину

В августе мы общались с вашей женой Еленой. Тогда она призналась, что если бы не нужно было вывозить детей, пошла бы служить вместе с вами. Также на днях просматривали интервью жены азовца Дениса Прокопенко – Екатерины, она рассказывала, что Денис был категорически против того, чтобы она служила. Поддержали бы вы такое решение любимой?

У нас есть дети, и это вносит определенные коррективы в нашу жизнь. Наша семейная жизнь крутится вокруг детей. Они являются нашим центром, нашей большой любовью и величайшей ценностью. Я знаю, что она смелая и сильная женщина. Уверен, что ей не хватило бы смелости это сделать, но если бы у нас не было детей, то, наверное, не было бы и нас вместе.

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Елена также рассказывала, что ваши отношения за время войны не изменились. Вы как любили друг друга, так и любите, скучаете. Она не смогла выдержать разлуки и приехала в Киев. Об этой встрече вспоминала с теплотой и слезами на глазах. А какой была для вас встреча?

Это была очень страстная встреча, полная любви и поцелуев. Мы скучаем друг за другом, любим друг друга.

Встреча Тараса Тополи и его жены Елены / Фото из фейсбука артиста

Вы не виделись с детьми больше половины года, сейчас они учатся в США и находятся там вместе с Еленой и вашей помогающей мамой. Планируете тур в США, чтобы встретиться с детьми? Или, может быть, жена привезет их в Европу?

Чтобы встретиться с детьми мне не нужен тур в США. Я могу улететь самостоятельно и обязательно сделаю это. Дай Бог в ближайшее время. А тур в США планируем. Возможно, следующей весной полетим туда с концертами.

Это наша гражданская обязанность – почему "Антитела" пошли служить

Многие украинские артисты помогают Украине на культурном фронте, собирают средства на благотворительных концертах, выступают перед военными. Почему "Антитела" решили все-таки служить, а не отправились на благотворительные гастроли и тому подобное? Ведь у вас есть много поклонников в разных странах мира, вы могли стать рупором Украины, доносить миру правду о войне.

Мы и так стали рупором Украины, рассказывали миру правду о войне. По состоянию на данный момент дали уже 120 – 130 интервью зарубежным медиа. Я лично общался с представителями всех мировых СМИ, которые только можно вообразить. Служба на фронте не мешала мне это делать. Я выходил через интернет на разные видеосвязи с боевых позиций, с мест размещения. Откуда только не выходил. И охват этих интервью – десятки миллионов человек. Только документальный сюжет на вышедший ВВС имеет охват около десяти миллионов. В нем показано, как мы вместе с журналистами подверглись обстрелу минометом, рассказываем, что такое война в Украине. Мы, как мужчины, граждане не видели другого варианта, кроме того, чтобы пойти на передовую защищать свою страну.

Это наша гражданская обязанность. И мы ее выполнили. Я горжусь тем, что сделала группа "Антитела" за эти полгода. Я горжусь моими друзьями, коллегами, батальоном. Многие ребята отдали жизнь на этой войне ради победы. Мы сделали то, что считали нужным. То, что в тот момент было наиболее необходимо для страны. Тогда требовалось тотальное не песенное, а военное сопротивление. Особенно в первые месяцы. Каждый был нужен там.

Как показала практика и жизнь, нам не помешало это записать общую песню с Эдом Шираном, спеть с Боно. И остаться при этом честными перед собой и без стыда смотреть в глаза своим детям.

Выступление "Антител" на телемарафоне Save Ukraine – #StopWar: смотрите видео онлайн

Ему болит все, что происходит у нас, – о знакомстве и выступлении с Эдом Шираном

26 августа вы впервые вживую спели хит 2step с Эдом Шираном, это произошло в Варшаве, на сольном концерте Эда на стадионе. Британский музыкант собрал 80 тысяч человек. Более 6 месяцев вы не выступали на публичных мероприятиях, в том числе таких масштабных. Что чувствовали, выйдя на сцену перед таким количеством людей?

Это кураж, адреналин, восторг, радость. Представьте: 80 тысяч человек, полный стадион, встречающий овациями. Когда "Антитела" подняли украинский флаг, зрители вообще разразились криком. Это очень крутая история. Не скажу, что это событие, которое своим масштабом изменило жизнь группы "Антитела", но это точно незаурядное событие на нашем творческом пути и для Украины.

Произошедшее на стадионе – это больше не музыкальное выступление, а акт поддержки Украины. Мировая звезда номер один поддерживает Украину, говорит об этом вслух, позволяет поднять у себя на выступлении украинский флаг. Это значит, что Украина и наш народ все делают правильно.

Как прошло знакомство с Эдом Шираном? Рассказывали ли ему о службе и вообще, о чем говорили?

Мы достаточно много времени общались в течение того дня. Имели общий саундчек, несколько раз спели 2step между репетициями. Эд расспрашивал об Украине, войне. Несколько раз спрашивал, как долго это будет продолжаться и какие перспективы. Его действительно интересует и болит все, что происходит у нас. Эд Ширан познакомил со своими близкими друзьями. Затем, после концерта, сначала after party была в гримерной, потом в другом месте. Мы много разговаривали и с ними, и с его друзьями. Пригласили их на Украину. Они пообещали, что обязательно приедут, как только будет случай, когда ситуация будет более безопасной, чтобы не подвергать опасности команду Эда Ширана.

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Эд Ширан гастролирует по Европе, собирает десятки тысяч поклонников на стадионах. Или "Антитела" выступят с Эдом еще где-то?

Мы не напрашиваемся на выступления. Так было и с Боно. Не мы были инициаторами этого выступления. Если команда Эда Ширана решит, что будет уместно пригласить группу "Антитела" на какой-нибудь другой концерт, то мы приедем. Но давить на них не будем. Как не делали этого с общей песней. Однажды мы обратились в своем вирусном видео, которое записали в команду Эда Ширана. И тогда мы не просились к ним, а лишь сказали, что готовы сыграть в Киеве, хотели иметь возможность включиться в концерт. Тогда нам отказали. Потому теперь сами не обращаемся.

Кто из звездных коллег приятно поразил за время войны

Эд Ширан является одной из мировых звезд, которые поддерживают Украину. Вообще, за время полномасштабной войны люди шоу-бизнеса показали настоящие лица. В то время как многие мировые звезды помогают нашей стране в борьбе с оккупантами, некоторые украинцы не могут отказаться от русского языка, продолжают исполнять русскоязычные песни, оправдывают родных из россии. Кто из коллег приятно поразил вас с февраля и до сих пор, а кто наоборот, разочаровал?

Приятно поразил Сергей Василюк из группы "Тень Солнца". До войны я не был знаком с творчеством этой группы. Знал, что такие есть, что у них – роковая, готическая музыка, украинская лирика с определенными этническими мотивами, но глубоко не интересовался.

Но когда увидел, как этот парень служит в нашем батальоне, как он рядом со всеми на передовой, под обстрелами делает боевую работу – это уважение. Это уважение на всю жизнь. И он музыкант, солист группы.

Могу с уверенностью говорить о нем, потому что видел то, что он делал на передовой. И он также видел работу группы "Антитела". О нем могу сказать, потому что своими глазами видел, что он делал на передовой. И он видел работу группы "Антитела" там.

Гимн Украины в исполнении Тараса Тополи, группы "Антитела", группы "Тень Солнца!", 130 батальона территориальной обороны ВСУ из Харькова: смотрите видео онлайн

О благотворительном фонде "Антитела" и его деятельности

Какие планы у "Антител" на ближайшее время?

Создавать новые песни, снимать клипы. Гастролировать, делать то, ради чего "Антитела" когда-то собрались. В этих планах есть одна общая мечта – мы хотим быть свидетелями победы Украины в этой войне. Хотим дать концерт в освобожденном Крыму. И я уверен, что это произойдет. Просто это вопрос времени. Хочется, чтобы музыканты группы "Антитела" наконец-то обняли своих детей. И это уже, конечно, не творческие планы, но они тесно связаны, потому что мы скучаем и нам тяжело так долго не видеть своих детей, не целовать их, не обнимать. Ну и в планах, конечно, туры по Европе, США, Канаде. Держитесь на связи с группой "Антитела", мы будем объявлять информацию о наших концертах за рубежом. Если вам будет интересно – приходите. Будем рады видеть вас.

Недавно "Антитела" объявили о создании одноименного благотворительного фонда. Особое направление деятельности БФ "Антитела", их друзей и партнеров будет посвящено именно детям погибших на войне. Или уже встречались с детьми павших героев?

Я встречался с супругами наших погибших собратьев. Мы начали помогать в июле. Помогаем финансово, именно сейчас работают психотерапевты с детьми и мамами. Пытаемся оказать им ту поддержку, в которой нуждаются. Невозможно заменить родителей, но стать плечом, опорой для этих детей и этих вдов мы можем. И это наша миссия, которую взяли на себя. Хотим вести этих детей до совершеннолетия, пока они не отправятся в самостоятельную жизнь. И это не разовая, а системная, долгая история. Мы взяли на себя долг и будем выполнять свое обещание.

Благотворительный фонд "Антитела" объявил о сборе средств: смотрите видео онлайн

Как побуждать к переходу на украинский язык и почему он важен на фронте

В Харьковской области, где вы служили, есть много русскоязычного населения. В сети, возможно, вы и сами видели, как в спорах за переход на украинский язык русскоязычные говорили как главный аргумент: "А что вы скажете военным, которые воюют и говорят на русском?". Вот вы – военный, были там, видели и гражданских, и военных. Как разрешить такой спор и найти аргументы для тех, кто говорит по-украински и тех, кто принципиально не хочет перейти?

Я могу точно сказать, что если человека заставлять переходить на украинский язык, это ни к чему не приведет. Это лишь вызовет отторжение, злобу, ненависть к тому, кто заставляет перейти на украинский.

К использованию языка в обиходе я отношусь спокойно. Как публичное лицо давно даю интервью только на украинском, "Антитела" поют на украинском и в любой коммуникации, даже в сфере обслуживания, пользуюсь только украинским языком. Это был мой сознательный выбор. Достаточно нелегкий, но сознательный. Почему? Ибо понимал, что публичный человек и являюсь примером для многих людей и они перенимают то, как делаю я.

Но, если человек не является популярным, имеет определенный круг общения, в котором привык к русскому, то прежде всего нужно, чтобы у этого человека появилось желание говорить по-украински. И она появится, скорее всего, тогда, когда окружение ласково, с улыбкой будет побуждать к этому.

Тарас Тополь в вышиванке / Фото из инстаграмма артиста

Что я посоветую? Во-первых, не устраивать межличностные битвы по языку, не ссориться и не скандалить. Если хочется перейти на украинский, есть хотя бы маленькое желание, то делать это постепенно. Не переживать о том, что кто-то будет смеяться или насмехаться. Например, ввести правило: когда захожу на заправочную станцию, то говорю только на украинском языке. Можно попробовать говорить по-украински только с детьми. Потом постепенно этот список расширять. И когда начнете шептать на ушко любимому человеку страстные слова на украинском, то вы уже полностью украинизировались (смеется) .

Не надо давить, силой никого не заставишь. Но мягко с улыбкой человека можно побуждать к переходу на украинский язык.

Да, среди военных есть очень много общающихся на русском. В нашей военной среде уже даже подкалывать: "А что это за русский? Ты где? Ты кто?". И люди с улыбкой возвращались к украинскому языку. Также нужно понимать, что на передовой язык – это твой щит. Россияне не понимают по-украински где-то 70%. Поэтому, когда военные знают, что их рации прослушивают, то пользуются только украинским, потому что в таком случае оккупанты просто не будут понимать, о чем говорят наши. Язык на передовой дает дополнительную защиту. Поэтому там он важен, как где-либо.

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Почему защитники Мариуполя до сих пор в плену

Как мы уже упоминали, сейчас многие наши защитники находятся в плену. Особое внимание уделено защитникам Мариуполя, которые уже почти 4 месяца в руках врага. Нескольких из них обменяли, впоследствии произошел теракт в Оленовке, сотни до сих пор находятся в плену. По вашему мнению, почему происходит так, что о зерновых коридорах удается договориться, а обмен пленными до сих пор остается нерешенным вопросом?

Думаю, что обмен пленными на то и обмен, что там присутствуют две стороны. Мне кажется, что россиянам просто на людей наср*ть. Им не нужно возвращать своих. Чем больше пропавших без вести, тем меньше денег нужно платить тем вдовам. Мне кажется, что этот обмен не происходит только потому, что россиянам по барабану на своих людей. Или, возможно, на кого-то и не по барабану, но таковых в нашем обменном фонде нет (кадыровцы, приближенные к ним и т.п.). А с другой стороны, им же нужно доказать, что они денацифицировали украинцев, а "Азов" для них – это сакральная жертва. Но я уверен, что со временем заберем своих.

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Что нужно, чтобы победа Украины не была напрасной

Вы по собственному опыту знаете, что каждый день десятки украинских защитников отдают свою жизнь в боях с оккупантами. Что нужно изменить украинцам, чтобы победа, которую они одерживают сейчас, не была напрасной?

Нам нужно вырасти как нации. Сейчас мы находимся в этом процессе, но предстоит еще долгий путь. Надо повзрослеть, наконец-то осознать кто мы, для чего, в чем суть нашего народа, какова общая цель. Если не будет единства в народе, то не будет победы, не сможем воспользоваться всеми достижениями победы. Нужна общая идея, вокруг которой все объединятся. Сейчас эта идея – победа над врагом. Но, когда мы победим, нужно будет доходить до какого-то определенного консенсуса по поводу общих целей, идеи всего народа.

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