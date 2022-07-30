Тина Кароль с начала полномасштабной войны находится за границей. Там она часто видится с сыном Вениамином. В сети артистка обнародовала новые фото с потомком.

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Тина Кароль показала подросшего сына

13-летний Вениамин успешно сдал экзамены и перешел в старшую школу. Сейчас он находится на каникулах, поэтому может вместе с мамой бывать на благотворительных концертах в поддержку Украины.

Сейчас звездная мама и ее первенец находятся во Франции. Там Тина сделала несколько селфи с сыном, которыми поделилась в инстаграм-сторис. Они оба изображены на фото в футболках с украинским гербом на груди: Вениамин – в зеленой, а его мама – в белой.

Кароль вложила волосы в аккуратные локоны, а на лице сделала нежный макияж в нюдовых тонах. На ее и Вениамина лицах сияли улыбки. Они обожают вместе проводить время, поэтому искренне радуются каждой минуте.



Тина Кароль с сыном / Скриншот инстаграм-сторис артистки

Звездные родители и дети во время войны