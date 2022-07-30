Тіна Кароль від початку повномасштабної війни перебуває за кордоном. Там вона часто бачиться з сином Веніаміном. У мережі артистка оприлюднила нові фото з нащадком.

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Тіна Кароль показала підрослого сина

13-річний Веніамін успішно склав екзамени та перейшов у старшу школу. Зараз він перебуває на канікулах, тому має можливість разом з мамою бувати на благодійних концертах на підтримку України.

Зараз зіркова матуся та її первісток перебувають у Франції. Там Тіна зробила декілька селфі з сином, якими поділилася в інстаграм-сторіс. Вони обоє зображені на фото у футболках з українським гербом на грудях: Веніамін – у зеленій, а його мама – у білій.

Кароль вклала волосся в акуратні локони, а на обличчі зробила ніжний макіяж у нюдових тонах. На її та Веніаміна обличчях сяяли усмішки. Вони обожнюють разом проводити час, тому щиро радіють кожній хвилині.



Тіна Кароль з сином / Скриншот інстаграм-сторіс артистки

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