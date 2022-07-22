В Киеве Монатик всего несколько дней. Он успел дать концерт в метро, выйти в эфир утреннего шоу и соскучиться по семье – жене Ирине и по сыновьям Дане, Платоне.

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Монатик пожаловался на разлуку с семьей

Мне их очень не хватает. В дом пришел, кажется дома, но нет детского смеха, жены нет. На душе очень пусто, честно признаюсь. Я очень скучаю, но мы все время на видеосвязи,

– признался Монатик.

"Недавно Дане по видеосвязи вырвали второй молочный зуб. Первый я успел вырвать, а второй уже жена. Звонит мне такой беззубик, зубная фея тоже прилетала. А маленький Платон все время говорит: "Ну вырвите мне тоже зуб. Почему только к Дани прилетает зубная фея?" Говорим ему, чтобы он не спешил так взрослеть. Но он всегда расстраивается, что у Дани выпадает зуб, а у него нет", – трогательно рассказал артист.

Сыновья Монатика Даня и Платон / Фото с инстаграма певца

Монатик о возвращении в Киев

Певец признался, что вернуться в Киев после пяти месяцев за границей – это как приехать домой из очередного гастрольного тура, которых у него хватало, но все вокруг стало другим.

Киев пустее. Мы ехали через Макаров, это просто разрывает сердце пополам, эти разбитые дома. Я смотрел на экране, и это болело, болит, а когда ты видишь это своими глазами, то слезы просто,

– эмоционально заявил Монатик.