Тина Кароль отдала сына в одну из самых престижных начальных школ Лондона, год обучения в которой стоил около миллиона гривен. Он окончил ее на отлично.

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Какие оценки у сына Тины Кароль

Вениамин сдал экзамены по английскому и французскому языкам, биологии, математике, химии, физике, истории, географии и физкультуре, и все на отлично – на A.

"Это стало кульминацией всей вашей тяжелой работы в Repton Prep, и мы все желаем вам успехов в будущем обучении в выбранной старшей школе", – говорится в письме с результатами экзаменов.

Оценки сына Тины Кароль / Фото с инстаграма певицы

Воля. Вера. Дети. Будущее. Счастье. Мечта. Язык. Украина,

– подписала Тина Кароль серию фото, на одном из которых позирует со взрослым сыном.

Тина Кароль с сыном Вениамином / Фото из инстаграммы певицы