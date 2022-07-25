Тина Кароль отдала сына в одну из самых престижных начальных школ Лондона, год обучения в которой стоил около миллиона гривен. Он окончил ее на отлично.
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Какие оценки у сына Тины Кароль
Вениамин сдал экзамены по английскому и французскому языкам, биологии, математике, химии, физике, истории, географии и физкультуре, и все на отлично – на A.
"Это стало кульминацией всей вашей тяжелой работы в Repton Prep, и мы все желаем вам успехов в будущем обучении в выбранной старшей школе", – говорится в письме с результатами экзаменов.
Оценки сына Тины Кароль / Фото с инстаграма певицы
Воля. Вера. Дети. Будущее. Счастье. Мечта. Язык. Украина,
– подписала Тина Кароль серию фото, на одном из которых позирует со взрослым сыном.
Тина Кароль с сыном Вениамином / Фото из инстаграммы певицы