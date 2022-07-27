Несмотря на войну, обучение в Украине возобновится с 1 сентября и будет продолжаться в обычном режиме. Оно будет проходить очно в местах, где будут соблюдены нормы безопасности.
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Лилия Ребрик об обучении детей
Вопрос об образовательном процессе остается на обсуждении, поскольку от российских террористов можно ожидать всего, и любое место может оказаться под угрозой.
Острый вопрос поклонники задали и Лилии Ребрик, воспитывающая двух дочерей. Она призналась, что еще не решила, готова ли пустить детей в школу с 1 сентября.
Еще есть целый месяц на "подумать" и "увидеть", что будет дальше. Даю себе это время. Пока, конечно, боюсь. Пока я за онлайн,
– ответила Лилия Ребрик.
Дочери Лилии Ребрик / Фото с инстаграм-сториз
Также Лилия Ребрик прокомментировала решение остаться в Украине. Она объяснила, что это личный выбор каждого, за который нельзя осуждать.
"Да, мы в Украине. Но сейчас каждый имеет право на собственное решение. И здесь нет правильных или неправильных. Есть личный выбор каждого. И он – самый правильный".
Лилия Ребрик / Фото с инстаграмм-сториз