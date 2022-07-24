Удивительно, но полномасштабная война сблизила Ксению Мишину с бывшими любимыми. Если победитель "Холостячки" Александр Эллерт не исчезал надолго, то отец ее сына объявился впервые за многие годы. Звезда говорит, что он "явился очень волшебным каким-то способом", когда она не ожидала – извинился и попросил познакомить его с Платоном.

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Как Ксения Мишина знакомила сына с родным отцом

Александр уже встречался с Платоном, но тот пока не знает, что это его родной отец. К своим 10 годам он не видел его ни на фото, ни в жизни.

Платон пока ничего не знает. Но в ближайшее время мы все это скажем. Я представила Платону, что это мой знакомый,

– призналась актриса.

Ксения Мишина с сыном Платоном / Фото из инстаграма актрисы

Ксения Мишина хочет, чтобы отец сближался с сыном постепенно. Ради их общения она готова даже закрыть глаза на его 10-летнее отсутствие. Однако простить мужчину не может, он и сам понимает, что "ему нет оправдания".

"Я скоро спрошу своего сына: "Ты хочешь увидеть своего папу?" Он скажет: "Конечно". Я же не могу сказать: "Нет, так не будет." . Это отец моего ребенка", – объясняет знаменитость.

Она призналась, что у Александра есть семья – жена и два сына. Все они сейчас в Украине. Мишина даже не исключает того, что их дети сдружаться.

Это его жизнь, и я никогда не буду портить ее. Это его отец, и это его братья, а выводы он будет делать сам. Конечно, он будет рад, я думаю,

– считает актриса.

Напомним, что о появлении отца сына, спустившего ее с лестницы, Ксения Мишина рассказала еще в мае. Тогда она говорила, что "все это очень осторожно, тонко" и рассказывать больше не хотела.