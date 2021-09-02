Тина Кароль похвасталась школьной наградой 12-летнего сына: новое фото

Сын Тины Кароль от покойного мужа Евгения Огира учится в частной школе в Великобритании. В первые дни сентября Вениамина наградили отличием. Как сообщила певица, за школьные достижения.

12-летний Вениамин находится за несколько тысяч километров от Тины Кароль, однако звездная мама всегда на связи с ним. Она одной из первых узнает о всех важных событиях, которые происходят с сыном в Великобритании.

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Так, Веня, как его ласково называет певица, прислал ей фото, на котором позирует с блестящим кубком на заднем дворе школы. Эту награду он получил за успехи в учебе, а Тина Кароль поспешила похвастаться отличием сына перед фанами.

"Мое все. За достижения в школе", – лаконично подписала артистка.



Сын Тины Кароль Вениамин / Фото с инстаграм-сторис певицы

К слову, в среду, 1 сентября, звездные родители повели детей в школу:

дочь лидера группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергея Танчинца перешла в новую школу – IT Step School, в которой будет углубленно изучать IT и иностранные языки;

двое сыновей Монатика пошли в первый класс в костюмах супергероев;

телеведущая Маша Ефросинина тоже отвела сына в первый класс, правда, без слез не обошлось. Все потому, что звезда не отпарила пиджак, а не подшила штаны и забыла о сменной обуви для 7-летнего Александра;

экс-участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская появилась на Дне знаний в компании экс-мужа Эдгара;

"Холостячка" Ксения Мишина также пришла на школьную линейку сына. На празднике она засветилась в смелом образе – в топе с открытым животом.