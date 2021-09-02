12-річний Веніамін перебуває за кілька тисяч кілометрів від Тіни Кароль, однак зіркова матуся завжди на зв'язку з ним. Вона однією з перших дізнається про всі важливі події, які відбуваються з сином у Великій Британії.

До теми Тіна Кароль показала сина у вишиванці та шароварах: рідкісне фото з Великої Британії

Так, Веня, як його лагідно називає співачка, надіслав їй фото, на якому позує з блискучим кубком на задньому дворі школи. Цю нагороду він отримав за успіхи у навчанні, а Тіна Кароль поспішила похизуватися відзнакою сина перед фанами.

"Моє все. За досягнення у школі", – лаконічно підписала артистка.

Син Тіни Кароль Веніамін / Фото з інстаграм-сторіс співачки

Не дивно, що сина Тіни Кароль нагороджують у школі. Адже навіть на канікулах в Україні Веніамін захоплювався просвітницькою літературою. У зворушливому відео, яке артистка публікувала в липні, хлопчик читав книжку про італійського художника Леонардо да Вінчі.

До слова, у середу, 1 вересня, зіркові батьки повели дітей до школи: