Сын украинской попдивы Тины Кароль получает образование в престижной частной школе Repton Preparatory, что в графстве Дербишир. Звездная мама умышленно не селила его в общежитие, а отдала в украинскую семью, чтобы он рос в родной среде.

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Так, в Великобритании Вениамин посещает кружок, в котором учится танцевать гопак и поет народные песни. Похоже, на новом фото мальчик позирует с друзьями по украинскому клубу. Он, как и другие ребята, одет в изумрудные шаровары, вышиванку и красные сапоги. Тогда как девушки одеты в красные юбки, жупаны и пышные венки.

"Горжусь! Украина – это мы", – лаконично подписала Тина Кароль.



Сын Тины Кароль в вышиванке и шароварах / Фото с инстаграм-сторис певицы

К слову, образование за рубежом сына обходится Тине Кароль недешево. За один учебный год в Repton Preparatory School она платит около миллиона гривен.

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