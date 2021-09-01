1 сентября у многих людей ассоциируется с началом нового учебного года. После летних каникул школьники снова садятся за парты, чтобы продолжить получать знания.

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Среди знаменитостей, которые 1 сентября вместе с детьми побывали в школе, есть и фронтмен группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – Сергей Танчинец. Он сфотографировался в учебном заведении с женой Анной и дочерью Анастасией.

Эксклюзивные фото Сергея Танчинця с дочкой и женой

Семья сделала несколько памятных фотографий. Сергей предстал перед камерой в черной рубашке с изображением волка, под которую одел белую футболку, и черных брюках. Анна позировала рядом с родными в легком черном платье с цветным принтом.

Известно, что дочь Танчинца – Анастасия перешла в новую школу IT Step School. Это лицензированное учебное заведение с углубленным изучением IT и иностранных языков.

Школьница для первого учебного дня выбрала оранжевую футболку, черные брюки и белые кроссовки.



Сергей Танчинец с дочкой и женой в школе / Фото пресс-службы



Сергей Танчинец с дочкой и женой в школе / Фото пресс-службы



Сергей Танчинец с дочкой и женой в школе / Фото пресс-службы

В день 1 сентября смотрите, как выглядели украинские знаменитости в школьные годы. Сравнения архивных и нынешних фотографий знаменитостей – в подборке Showbiz 24.